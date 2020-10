¿Sin celebraciones para Navidad? "Tal vez podamos encontrar su verdadero significado en familia"

Se acerca fin de año, momento en que las familias se reúnen para celebrar la Navidad y despedir los últimos 12 meses. Pero esta vez hay un problema tremendo: la pandemia, y es por eso que desde Salud ya están pidiendo evitar el encuentro íntimo familiar para las fiestas de diciembre.

Fue el ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, quien se refirió al tema diciendo que “estamos muy lejos de haber alcanzado la meseta (de casos), por lo que lo más recomendable sería evitar las reuniones en Navidad, Año Nuevo y Carnaval”.

En ese sentido InformateSalta dialogó con el padre Martín Farfán, sacerdote de la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida de Vaqueros, para reflexionar sobre esta situación en la que, no habiendo podido celebrar el Milagro 2020, tampoco podría vivirse la Navidad como se acostumbra.

“Nos tendremos que acostumbrar a esta realidad, el ministro dice que estamos lejos de la meseta, viene de la trinchera y nos está dando luces”, analizó en primer lugar. “Sé que esto está costando, sé que me está costando, sé que la gente quiere salir, reencontrarse, venir a misa, venir a rezar pero aún parece difícil, como lo dice el ministro”, agregó.

De vista a la posibilidad que no se celebre la navidad, el sacerdote dijo que “esto no debe ser desesperanza, debemos enarbolar la bandera de la esperanza, quizás sea una navidad –aún no lo sabemos- distinta, puede llegar a ser hermosa para valorarnos, descubrir a Jesús en el hermano, no será una Navidad de las compras, esta vez y tal vez podamos encontrar su verdadero significado desde el pesebre”.

“Es una oportunidad, desde la gruta de Belén, de acompañarnos en cada familia”

Dicho esto remarcó que, enmarcados en los condicionamientos que genera la pandemia, “tenemos que ser profetas de esperanza, el nuevo Herodes es este virus que ataque a los más frágiles, pero también encontramos a los pastores que han cuidado a Jesús en los trabajadores esenciales”.

“Será oportunidad de encontrarnos como familia, de acompañarnos en un contexto difícil, descubrir cuáles son los nuevos Reyes Magos que descubrieron el signo para admirar a Jesús, descubramos ese signo hoy, que es de esperanza”