Jarsún: “Sólo expresé mis pensamientos pero sería oportuno plantear la pena de muerte”

Luego de su publicación en redes sociales en la que consideró que violadores y asesinos deberían recibir la pena de muerte en Argentina, en diálogo con InformateSalta, el diputado provincial Ignacio “Nacho” Jarsún dijo que solo expresó en voz alta sus pensamientos y sentimientos respecto al caso Abigail.

“Es lo que siento como representante, para que la gente sepa como pienso. Estoy en una situación política en la que no quiero ser una persona que quiere quedar bien con todo el mundo, y no meterse en estos temas. Pienso como muchos de la sociedad salteña, un representante que piensa de esta manera y lo hago público, más allá que no tenga impacto en modificar algo. Siento que no vamos bien y que cada vez estamos peor, si no le damos un corte, cada vez va a ser peor”, expresó.

Asimismo aseguró que el lo que quiere es defender al “laburante”, a la persona de bien, a la que pelea por sus derechos, quiere una sociedad de este tipo, no en la que una nena no pueda ir a jugar libremente a una plaza sin que nada le suceda. Indicó además, que no coincide con el pensamiento de los defensores de los derechos humanos, que no defienden un derecho tan importante como la vida.

Sobre las repercusiones que tuvo la publicación, afirmó que es un gran mayoría, la gente está de acuerdo con lo que expresó. “Yo defiendo lo que pienso con criterio y responsabilidad y tolerancia en base a los que otros piensan. Estoy convencido la pena de muerte es algo que hay que aplicar en Argentina. Es oportuno plantearlo, estoy muy preocupado por la Argentina”.

En este sentido, manifestó que hay que cambiar las leyes para no dejar grises en la justicia. “Hay casos en que es necesario, son indefendibles, porque hay que mantenerlos después por el Estado, para que salgan por beneficios y nos pongan en riesgo”.