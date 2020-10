¡Descubre dónde apuestan los jugadores argentinos!

¿Cuáles son los juegos y apuestas favoritas de los jugadores argentinos?

Aunque la industria del juego siempre había tenido especial presencia en Argentina, ha sido en los últimos años donde más se ha acentuado su popularidad. De hecho, no solo en Argentina si no que en la mayoría de países del mundo.

En lo referente a América Latina, Argentina es junto a Chile y México, el mercado donde más jugadores y volumen de apuestas acumula, como nos indica www.casinoonlineenchile.cl.

Pero, ¿realmente sabemos dónde apuestan los jugadores argentinos? En este artículo queremos analizar cuáles son los juegos de casino favoritos, o donde más plata invierten jugando. ¡Te sorprenderá!

¿Qué tipos de apuestas o juegos existen en la Industria del Juego?

Cuando nos referimos a la industria del juego, son muchas las distintas opciones que lo representan. Pero en este caso hay dos claras opciones favoritas para los jugadores argentinos; las apuestas deportivas y los juegos de casino.

Apuestas deportivas

Como país amante y apasionado del deporte en general, y del fútbol en particular, las apuestas deportivas siempre han tenido un gran seguimiento y demanda en nuestro país.

La entrada de las casas de apuestas online más representativas del mundo, como Betfair, Betway, o Bet365, ha hecho que la oferta disponible se dispare. Y cualquier ciudadano puede acceder a ellas. Además, con los años se han ido perfeccionando y mejorando las opciones de apuestas, hasta el punto de que hoy en día es muy factible apostar en casi cualquier tipo de deporte.

Juegos de Casino

Si hablamos de juegos de casino, nos referimos a todos aquellos juegos clásicos de los casinos físicos, a los que ahora se puede jugar a través de una pantalla y de manera online. Blackjack, ruleta, poker, tragamonedas, bingo, baccarat…son algunos de los nombres más representativos de todos. Además, la digitalización de estos, ha hecho que se vuelvan mucho más emocionantes y llamativos que antaño. Esa es sin duda una de las razones principales de su éxito.

¿Cuál es el de todos es el favorito de los jugadores argentinos?

Seguramente ya te lo estarás imaginando después de la introducción que hemos hecho en el apartado anterior. Si estabas pensando en las apuestas deportivas, estabas en lo correcto. Actualmente, son sin lugar a dudas el tipo de apuestas favorito de los argentinos. El que mayor volumen de plata acumula, y el que mayor número de jugadores reúne.

Más allá de las apuestas deportivas, destacan especialmente las máquinas tragamonedas online. Muchas de ellas ambientadas en películas taquilleras de Hollywood u otras series de éxito. Esta particularidad, sumada a sus impresionantes botes en premios, hace que sea el juego de casino más demandado.

Si tenemos que destacar otro juego de casino especialmente popular en Argentina, sería el poker. El juego de cartas que más seguidores tiene entre la población joven, y que gracias a las plataformas online que los ofrecen, los han hecho accesibles a cualquiera.

¿Cuáles son las tendencias que se esperan para el nuevo año?

Analizando las tendencias futuras que se esperan en la industria del juego argentina, parece que se trata de un sector en alza, con un margen de mejora aun bastante amplio.

Al igual que ocurre en otros mercados latinos, la oferta de casinos en línea disponibles sigue aumentando y mejorando. Lo que quiere decir que las plataformas de juego, han encontrado atractivo el mercado argentina, y esperan seguir desarrollándose eficazmente los próximos años.

Entre los tipos de apuestas, parece evidente que las apuestas deportivas seguirán liderando el sector. Aunque los juegos casino como las tragamonedas o el poker, cada vez tengan mayor seguimiento entre la sociedad.

Esperamos que os haya resultado interesante el artículo. Seas jugador de casino o no, seguro que no te resulta raro escuchar sus nomenclaturas y popularidad entre la sociedad argentina. ¿Y vos has jugado alguna vez?