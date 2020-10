Debate y polémica: Una mayoría de salteños aprueban la pena de muerte para violadores

Un tema que volvió a ponerse sobre la mesa en los últimos días, ha generado múltiples opiniones y controversias. Ocurre que tras el crimen de la pequeña Abigail, en Tucumán, en Salta el diputado provincial Ignacio "Nacho" Jarsún, revolucionó las redes sociales con una reflexión sobre lo que sucedió. “Debe existir la pena de muerte para estas lacras. Violar y asesinar a una nena de 9 años, es lo único que merece”, escribió en sus cuentas de Facebook e Instagram.

En diálogo con InformateSalta, Jarsún dijo que solo expresó en voz alta sus pensamientos y sentimientos respecto al caso Abigail: “Es lo que siento como representante, para que la gente sepa como pienso. Estoy en una situación política en la que no quiero ser una persona que quiere quedar bien con todo el mundo, y no meterse en estos temas”.

Del mismo modo enfatizó que “pienso como muchos de la sociedad salteña, un representante que piensa de esta manera y lo hago público, más allá que no tenga impacto en modificar algo. Siento que no vamos bien y que cada vez estamos peor, si no le damos un corte, cada vez va a ser peor”, expresó.

A raíz de este debate reinstalado en la comunidad InformateSalta acudió a sus lectores para que, mediante una encuesta en nuestra web, manifestaran si estaba a favor o en contra de la pena de muerte “a violadores y asesinos de menores”. El 74,2% votó por el ‘Sí, urgente”, dando su apoyo a la medida, mientras el 11,2% rechazó la propuesta por ser “una aberración, siendo un 14,6% restante el que consideró “merece mayor análisis”.

Similar fueron los resultados en la encuesta de este medio en la red social Twitter, donde un 79,6% acompañó la idea, el 5,3% se opuso y el 15,1% pidió el análisis más profundo.