Denunciaron a Jarsún por apología al delito y él no tardó en contestar

El diputado provincial, Ignacio “Nacho” Jarsún, generó un gran revuelo luego pedir la pena de muerte para violadores y asesinos en Argentina. El disparador fue el caso de Abigail, la nena de 9 años que fue abusada y asesinada en Tucumán, y cuyo presunto homicida falleció al recibir una brutal golpiza de los vecinos.

Tras la publicación, el legislador explicó a InformateSalta que sólo expresó sus sentimientos por lo sucedido aunque reconoció que sería un debate que debería darse en el Congreso Nacional. Dijo también que la mayoría de los argentinos está a favor de dicha sentencia.

Al respecto, la abogada y militante de La Cámpora de Salta, Noelia Bonetto, presentó hoy una denuncia penal contra él por apología al delito e incitación a la violencia. "Lo que dijo es un delito, no está marcado por la libertad de expresión. No se trata de un tema debatible, no es una opinión", indicó a FM Capital.

Jarsún no tardó en contestarle. “Son increíbles "los compañeros", pero más que increíbles son incoherentes. Me quieren denunciar por hacer apología del delito por estar a favor de la pena de muerte. Les pido que antes lo denuncien a su compañero Grabois por fomentar la usurpación de tierras, eso sí es un delito”, publicó en redes sociales.

Además, subió la apuesta considerando que también deberían denunciarse ellos mismos al estar en contra de la pena de muerte pero a favor del aborto.