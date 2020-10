Denuncias contra Cornejo: “Hasta ahora los hechos no son como manifiesta el Ministerio Fiscal”

Lo dijo Darío Palmier, abogado defensor del ex intendente de Campo Quijano, acusado de irregularidades en su gestión. Afirmó que no ordenaron su detención al no tener elementos nuevos en su contra.

Siguen las repercusiones en torno a la situación judicial y las acusaciones contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todos en concurso real.

Tras el pedido de detención efectuado por la fiscal Verónica Simesen de Bielke, el ex intendente se presentó ante la Justicia a los fines de demostrar que “no existe riesgo de fuga”. En vista de ello, la jueza de Garantías N° 6 Sandra Espeche desestimó el pedido de la fiscalía pero ordenó que durante el trámite de la causa, Cornejo deba presentarse dos días a la semana para garantizar su constricción a la ley.

En el medio de todo esto el abogado defensor de Cornejo, Darío Palmier, dialogó con FM Aries refiriéndose a la situación del ex jefe comunal, reclamando en primer lugar que “el pedido del Ministerio Público Fiscal nos enteramos por la prensa, nos llamó mucho la atención puesto que no es el medio para que uno tome conocimiento de lo que pasa en un procedimiento penal”, manifestó.

No obstante recordó que “nos presentamos ante el juzgado actuante y solicitamos como defensa una audiencia para demostrar que Cornejo no se quería fugar en ningún momento, que estaba a disposición de la Justicia, que no tenía problemas en presentarse”. Tras esto agregó que al no haber “nuevos elementos de prueba que hagan varias esa acusación (del peligro de fuga), la jueza resolvió no hacer lugar al pedido de detención, sí aplicó medidas sustitutivas”.

“Cornejo siempre estuvo a disposición, en todos los actos procesales”

Pese a esto, Palmier fue crítico al señalar que no hubo “ningún elemento, prueba o dato material que varíe su situación y de pronto aparece el pedido de detención”. También sumó que “vamos a esperar que se resuelva los incidentes de nulidad planteados para ver cómo sigue el proceso”.

Sobre su defendido, el abogado sentenció que “yo me baso en los hechos, hasta ahora los hechos no son como los manifiesta el Ministerio Fiscal, planteamos la nulidad porque evidentemente en el proceso hay vicio, la Municipalidad dio vuelta a la plaza con máquinas secuestradas que nunca fueron incorporadas al patrimonio de la comuna, pero se secuestraron y se exhibieron”.

“Si vamos a escuchar una sola campana, seguramente el proceso está viciado”