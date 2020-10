¿Cuáles son los beneficios del streaming para empresas?

Después de todo, si una presentación no se hace de la manera adecuada es posible que se pierdan clientes, nuevas estrategias de negocio o un trabajo que se viene haciendo hace meses pierda validez. Es por eso que la innovación tecnológica siempre busca encontrar formas que no solo eviten ese tipo de los problemas, sino que también hagan que las empresas puedan hacer presentaciones de la mejor calidad posible. Una de las herramientas más interesantes para estos casos es el streaming.

El uso de un servicio de streaming de video en tiempo real tiene numerosos beneficios para una empresa. Una transmisión hecha a través de este sistema puede ser sumamente efectiva en diferentes contextos, como en la presentación de servicios y productos, anuncios y noticias, conferencias de prensa y clases online. Las empresas también pueden utilizar la transmisión en tiempo real para mejorar y maximizar la comunicación directa con los clientes y sus socios, e incluso para la comunicación interna de la empresa. Ya sea para uso corporativo o personal, la transmisión de eventos puede brindar la oportunidad de interactuar con más personas en todo el mundo. Pero ¿cuáles son otros beneficios que puede traer hacer este tipo de transmisiones para una empresa?

Demostración de tecnología visual a gran escala

Para aquellos rubros en los cuales hay cambios de manera constante, el intercambio de información en línea es muy útil. Por ejemplo, en el campo médico puede haber dispositivos y métodos quirúrgicos que no se pueden enseñar de manera simple y solo pueden demostrar visualmente sus funciones. Esto también permite que los estudiantes y otros profesionales puedan verlo en tiempo real y participen exponiendo sus dudas y cualquier tipo de pregunta que se les ocurra.

Llegar a una mayor audiencia

Los eventos suelen limitarse a un espacio físico determinado en una locación única. Sin embargo, con la transmisión en streaming existe la posibilidad de convocar a muchas más personas que, de otra manera, no podrían acercarse. Muchas veces, quienes están interesados en participar en un evento no pueden participar en persona debido a compromisos laborales, el gasto de traslado o simplemente porque se encuentran en otro país. La transmisión de un evento puede ayudarles, ya que el evento ya no estaría restringido por restricciones como el tamaño del lugar o espacio geográfico. La única limitación de la transmisión en tiempo real está relacionada con la capacidad del servidor del servicio de transmisión seleccionado.

La posibilidad de ofrecer un contenido más completo

Si bien el concepto del streaming suele estar asociado al audio y al video, eso no significa que sea el único uso que se le puede dar a estas transmisiones. También es posible utilizarlo como un medio de transmisión de todo tipo de contenido multimedia, como puede ser texto, fotos, traducciones simultáneas o incluso chat en vivo. Esto puede ayudar a que las presentaciones sean mucho más dinámicas y completas.