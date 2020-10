Docentes reclamaron la falta de acción del Ministerio y pidieron conectividad

Educadores se congregaron en plaza 9 de Julio donde protestaron por la falta de acompañamiento, conexión y equipos en estos meses. "Del Ministerio no tuvimos respaldo en nada", afirmaron. Mirá el VIDEO.

Tal como anticiparon, docentes salteños se convocaron en diferentes puntos de la ciudad para exponer sus quejas contra el Ministerio de Educación en este tiempo de pandemia de coronavirus.

Los docentes están disconformes ante muchos problemas que tuvieron que atravesar en este tiempo, sobre todo en la falta de acompañamiento o directivas por parte del Ministerio de Educación, las falencias de conectividad o dispositivos, entre otros temas.

InformateSalta fue hasta plaza 9 de Julio donde dialogó con algunos de estos educadores. “Nuestras familias y las de los alumnos estamos en una situación compleja, exigimos conectividad, que todos tengan internet y los aparatos para la continuidad pedagógica”, señaló Daniela, una maestra.

A esto sumó que “si hubo continuidad pedagógica fue por la voluntad de los docentes y las familias; 4 de cada 10 chicos no tienen internet, muchos no tienen aparatos y se nos hizo muy complejo el acceso a la información”. También dijo que de las autoridades “no hubo acompañamiento, de un día para el otro se tomó esta determinación (del confinamiento), en muchas decisiones no se hicieron parte a los docentes, a las familias, a la comunidad educativa”.

Por su parte, otra docente que estaba en el reclamo precisó a este medio que la conectividad “no fue garantizada, menos en celulares o computadoras que decían que venían de Nación, no hubo nada; del Ministerio no tuvimos respaldo en nada, hay docentes que se quedaron sin nombramientos, las cartillas que hubo a principio de año nunca mandaron ninguna otra, la Provincia decía que podíamos entrar a una plataforma pero no hubo datos, todo fue muy complicado”, sintetizó.

“Hicimos malabares con las familias para llegar a este punto lo mejor posible”

Finalmente, sumó a los reclamos una readecuación de su salario, mejores atenciones al sector desde las obras sociales y acompañaron el pedido de viviendas, repudiando el desalojo ocurrido en Guernica, Buenos Aires, donde hubo incidentes.