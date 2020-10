Fractura en el COE de Cafayate: Volverá el turismo interno pero el hospital se opuso

El gerente del nosocomio, Carlos Vargas, no compartió la decisión del resto del Comité para que vuelva el turismo y se fue de la reunión. No acompañó al intendente al anunciar la apertura del municipio.

En medio de una situación especial en la comuna a raíz de los casos de coronavirus que ha venido registrando en las últimas semanas, se produjo un episodio de “tensión” dentro del COE de Cafayate, luego que el gerente del hospital local se retirara de una reunión, al ser el único que se opuso a la habilitación del turismo interno.

Llamó la atención que este jueves por la mañana el intendente Fernando Almeda encabezara su conferencia de prensa sin la compañía del doctor Carlos Vargas, gerente del nosocomio, como supo hacerlo hasta la fecha.

Durante la conferencia, Almeda anunció que a partir de este viernes, la localidad de Cafayate abrirá las puertas de su ciudad para poder rehabilitar el turismo interno, como también que el cementerio estará abierto para el Día de las Almas, cumpliendo con un protocolo, según informa Radio Cafayate.







Tras los anuncios de Almeda, el doctor Vargas dialogó con la radio FM Intensidad de esa localidad donde dio a conocer que no estuvo en el anuncio dado que no comparte la medida, como también que se retiró de la reunión del COE cuando se decidió el retorno del turismo, al no estar de acuerdo.

“No prima el bien común ni el criterio sanitario” y que la decisión obedece a factores que no son políticos, según cita Radio Cafayate. Además, el gerente se despegó de la responsabilidad de la medida dado que espera que este fin de semana se vuelva a tener los mismos problemas que hubo la última vez que hubo turismo netamente provincial.

A esto anticipó que no colaborarán con los controles de ingreso al departamento, justificando que el hospital no cuenta con más personal para reforzar los puestos, cargando toda la responsabilidad tanto en las fuerzas de Seguridad como en el municipio, para que logren un ingreso de turistas ágil.

Por último, Vargas dio un claro mensaje de ruptura dentro del COE cafayateño al afirmar que no quiere ser “cómplice” de la decisión tomada por el intendente Almeda y los demás miembros del Comité.