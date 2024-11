Deuda de obras sociales a hospitales: "PAMI dice que no corresponde y no paga"

Tema que vuelve a tomar relevancia por estas horas es el reclamo hechos desde el sistema sanitario, más precisamente de los hospitales, debido al atraso de las obras sociales en el pago por la asistencia en los nosocomios públicos a sus afiliados, con una mora millonaria que data de años en algunos casos.

Quien ahora se manifestó del tema fue el gerente del hospital Arturo Oñativia, el doctor Marcelo Nallar quien en la charla que tuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- reconoció la realidad de este problema, esperando una ley que haga que las firmas paguen sus deudas.

Indicando que esta problemática afecta a hospitales de todo el país, dijo que anteriormente la Superintendencia de Salud hacía la gestión con las obras para que estas paguen las atenciones pero, con el cambio de gobierno, ese circuito se cortó.

“Ahora los hospitales nos tenemos que hacer cargo de cobrar a las obras; comenzó un peregrinaje lamentable, al no tener un circuito de recupero directamente no nos pagan”, indicó Nallar quien se apenó por “la actitud vergonzosa” que tomaron algunas de estas, como “PAMI que nos dice que no corresponde y no pagan, o de OSPRERA con una postura vergonzosa”.

A la vez que recurren a la Justicia, están a la espera que Diputados pueda aprobar una ley para que las obras paguen sus deudas y las atenciones. “Con esa ley a las obras no les quedará más que pagar, los gerentes estamos ansioso para recuperar los costos de los daños que están haciendo” las prestadoras, dijo.

“Los hospitales tenemos que atender a pacientes carenciados y garantizar el derecho de salud a todos los ciudadanos; ahora, que tengamos que cobrarlo es nuestra obligación, porque el Estado les da plata a las obras sociales para que se hagan cargo” de sus afiliados”, apuntó Nallar para concluir.

“Es un mal que padecemos todos los hospitales de la provincia y, diría, del país”