Por ley, la Provincia asumirá todos los gastos para la extracción y distribución de plasma

Tras el escándalo por "el negocio del plasma", la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó hace unos días el proyecto que establece que el Poder Ejecutivo tomará a su cargo toda facturación o arancel por prácticas médicas vinculadas a la extracción, envasado y distribución de plasma de convaleciente para tratamiento del COVID-19.

Finalmente y tras su debate en la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores dio su visto bueno a la iniciativa dándole la sanción definitiva, esperando ahora su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Al respecto el senador por Güemes, Carlos Rosso, se refirió al contenido de la iniciativa aprobada. “Lo importante es que (la donación) no sea un negocio de una situación tan particular, de un agradecimiento de aquellas personas que habiendo tenido el problema de salud, (puedan donar) en un lugar donde no se haga negocio”, explicó.

Del mismo modo recalcó que será “el Estado, a través del gobernador, el ministro de Salud, quienes serán los responsables” de absorber los costos “mientras dure la pandemia y con un registro como corresponde”.

En ese sentido, Rosso subrayó que esta ley busca “hacer una obra de bien para la gente que así lo necesita, que la ley llegue a la sociedad por parte de la misma, con el plasma que donan aquellos que han pasado (por el coronavirus) y que han pensado en otras personas”.