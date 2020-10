Debate por el plasma: Por ley, Provincia se haría cargo de los gastos durante la pandemia

Tras el escándalo por "el negocio del plasma", la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó por unanimidad el proyecto unificado (uno presentado por Javier Diez Villa y otro por Manuel Santiago Godoy), que establece que el Poder Ejecutivo tomará a su cargo toda facturación o arancel por prácticas médicas vinculadas a la extracción, envasado y distribución de plasma de convaleciente para tratamiento del Covid- 19 realizada por plantas de hemoderivadas públicas o privadas durante la emergencia sanitaria.

A propuesta de Manuel Santiago Godoy, se eliminó del proyecto original el párrafo referido a las sanciones tras entender que ya existe una ley nacional (22.990) que prohíbe la intermediación comercial en la obtención, clasificación, preparación, fraccionamiento, distribución, suministro y toda forma de mejoramiento de la sangre humana, sus componentes, derivados, hemoderivados.







Godoy explicó que en el Articulo 52 la ley nacional se establece que el receptor de la sangre humana y/o sus componentes no podrá ser pasible de cobro alguno, como consecuencia directa de la transfusión, sino solo del cobro los honorarios por la práctica medica y los elementos complementarios que fueran necesarios utilizar para la realización del acto transfusional.

A su vez, manifestó que la ley nacional es de orden público y no necesita la adhesión, y es la única autorizada para crear tipo penales es la legislatura nacional. “Al decir prohíbese toda intermediación o compra y venta de la sangre, estamos aplicando las penas de un delito que está creado constitucionalmente por la legislatura nacional, y que la provincia de Salta no puede aplicar porque la legislatura salteña no lo puede hacer”, insistió.







En ese sentido, propuso mejorar la redacción, de manera tal que el Estado sea el que se haga cargo de todos los gastos durante la pandemia. “Yo entiendo que Diputados lo que quiere decir es que el Ejecutivo tomará a su cargo toda facturación arancel por prácticas médicas vinculadas a la extracción, envasado y distribución del plasma de convalecientes”.

En vista de ello, y a través de la intervención de Socorro Villamayor, se unificó la propuesta que establece además que el gasto que demande el cumplimiento de la presente la ley se imputará a las partidas correspondientes del presupuesto general de la provincia ejercicio vigente.