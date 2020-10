Hebe de Bonafini en contra del desalojo de Guernica: “Hay que sacarles tierras a los ricos, la mitad de lo que tengan”

La titular de madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuestionó al Gobierno por el desalojo que se realizó en las cien hectáreas tomadas en Guernica, partido de Presidente Perón, en el interior de la provincia de Buenos Aires. El desalojo terminó con detenidos e incidentes, luego de que la gestión de Axel Kicillof intentará llegar a acuerdos para que las familias abandonen el lugar en forma pacífica.

En su habitual discurso de los jueves, Bonafini mostró su enojo por el desalojo. “Fue injusto y muy violento con los que menos tienen. Lo que estaban ahí no estaban preparados para enfrentar a esos verdugos, que son las fuerzas policiales”, sostuvo. Dijo que no está de acuerdo con la forma en la que se procedió y se preguntó si “van a actuar de la misma manera para desalojar a los ricos que ocuparon los barrios que no tienen escritura y no pagan impuestos".

“Si un gobierno no tiene millones (de personas) en la calle para apoyarlo y hacer lo que tenga que hacer, va a ser difícil que pueda hacer lo que quiere. Hay que aprender a convocarlos”, indicó la dirigente, en un mensaje dirigido exclusivamente al presidente Alberto Fernández, aunque la toma y el desalojo se produjo en la provincia de Buenos Aires y fue el gobierno de Kicillof el encargado de llevar adelante la negociación con los usurpadores.



Sin embargo, su mensaje siguió con críticas al Jefe de Estado. “Cuando usted haga una buena cosa, como privatizar Vicentin, sacarles los puertos y empezar a dar las tierras que no son de ellos, a lo mejor la gente lo va a empezar a aplaudir", señaló. Bonafini pidió sacarles “solo las tierras improductivas, que son millones de hectáreas”.

Retomando el tema del desalojo de Guernica, sostuvo que el operativo “nos retrotrajo a tiempos que no queremos volver a pasar”. “No queremos a la Policía desalojando a los pobres, la queremos desalojando a los ricos. No que le peguen. Pero si les mandamos 5 mil tipos armados, los ricos se van a cagar en las patas”, afirmó.

“Si tienen 100 mil hectáreas, saquémosle la mitad. 50 mil. No es tanto. Les quedan otras 50 mil. Hay gente que no tiene un metro. Tienen 40 mil hectáreas, saquémosle 10 mil y le damos a cada familia tres hectáreas. Hablo de tierras improductivas”, indicó.



En otro pasaje del video que grabó, le preguntó a Alberto Fernández: “¿Se anima a ir a un barrio? Que bueno seria. Me gusta que los políticos se animen a compartir no solo en la riqueza, sino también en la pobreza”.

Luego, volvió a criticarlo. “Presidente: 21 mil pesos de sueldo mínimo. ¿A quién le hace creer que se puede vivir con 21 mil pesos? Cómo no se le puede poner una multa a los supermercados que nos están sacando los ojos. No digo que los cierre. Yo los hubiese cerrado y que abran los almacenes”, aseguró.

También se manifestó en contra de la aprobación del Presupuesto para el próximo año. “Lo dieron vuelta y pusieron lo que quisieron. Esto es igual que cuando le pegan a una mujer. Si la mujer se deja el primer empujón y se queda, después viene el cachetazo, la violación y terminan muertas. Ojo con ceder tanto y darle tanta bola al enemigo”, dijo, con un polémico ejemplo. Y aclaró: “No podemos gobernar con el enemigo”.



La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini cuestionó también a Horacio Rodríguez Larreta (EFE/Tono Gil/Archivo)

Hebe de Bonafini también le dedicó un fuerte mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Es una rata inmunda. Un ladrón que hizo campaña al lado suyo y se cree que puede ser presidente. Ese es nuestro enemigo, el que nos roba en la cara y nosotros estamos diciendo amén”, sostuvo.

Y por último, sentenció: “No me van a convencer de que estoy equivocada porque hace 43 años que estoy en la calle y otros tantos más en los que acompañé a mis hijos, que dieron su sangre para que no pase esto que está pasando ahora”. /Infobae