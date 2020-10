Tras la polémica, retirarán la estatua de Néstor Kirchner en Tartagal

Néstor Kirchner fue “el personaje” durante esta semana en la ciudad de Tartagal a raíz de la polémica que se generó por la estatua que colocaron en la entrada de un barrio de dicha localidad, en el marco de los 10 años de su muerte, pero sin la autorización pertinente y por los actos de vandalismo que sufrió por parte de los vecinos, molestos con su presencia.

La estatua, de cuerpo entero y de color dorado, fue levantada por la organización social Barrios de Pie en la entrada al barrio tartagalense Virgen de la Peña. Sin embargo, el movimiento no habría cumplido con el pedido de autorización pertinente que debe solicitar al Concejo Deliberante, quien tiene la potestad para otorgarlo.

Aún sin permiso, Barrios de Pie puso la estatua y la inauguró. No obstante los vecinos no tardaron en manifestar su malestar y la misma noche de su inauguración le colocaron un cartel criticando su presencia. Al día siguiente, a la estatua le quebraron los dedos de la mano derecha del ex presidente y también vandalizaron su cara.

En medio de todo esto, se dio a conocer que la estatua será retirada. El secretario de Gobierno de Tartagal, Santiago Vargas, indicó que tras una reunión con los responsables de instalar el homenaje se les instó a retirarla en tanto inicien los trámites ante el Concejo Deliberante para poder nuevamente disponer de un espacio público para tal fin, según informó FM Profesional.

Por último, el secretario indicó que en el caso de que los responsables no recojan la obra, será el municipio quien lleve a cabo la tarea. No obstante, lamentó que se haya producido un hecho vandálico y de violencia en la ciudad.