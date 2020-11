Salta busca reactivar su economía con la actividad minera e hidrocarburífera

La reactivación económica de Salta ha encontrado un rumbo claro que es a través de la actividad minera e Hidrocarburífera. El titular de REMSA, Alberto Castillo destacó en Sin Vueltas de InformateSalta, las empresas mineras que ya están en etapa de explotación, la construcción de gasoductos en diferentes zonas y también la petrolífera.

“El gobernador Sáenz a inicio del año se propuso posicionar a la provincia de Salta en materia energética y minera, y parte de sus anuncios y proyectos han empezado a reflejarse” inició el funcionario provincial.

En etapa de explotación: Mansfield y Hanaq Group

El proyecto Lindero de Mansfield de explotación de oro, ha producido su primer lingote de oro en la provincia. A partir del primer trimestre del 2021 comenzaría la producción en escala. Mientras que Hanaq Grupo, ya produce 142 toneladas de cloruro de sodio.

“Mansfield tiene 450 empleados de forma directa, de los cuales el 80% son de la zona, las comunidades tienen su mano de obra dispuestas a este desarrollo. No hay desocupación y lo dicen las comunidades del alrededor. También es muy importante lo que hace a toda la actividad que secunda a la minera especialmente los proveedores, la parte de logística, hay 2300 personas trabajando solamente para Lindero” manifestó Castillo.

Destacó que cuando los 20 emprendimientos mineros que, actualmente se encuentran en etapa de exploración en Salta, se encuentren en explotación, significará una importante cantidad de regalías que se traducirá en escuelas, caminos, viviendas etc.

“Tenemos que lograr que la provincia, a través de políticas de reactivación, empiece a generar sus recursos. No podemos estar discutiendo en la Cámara de Diputados si nos endeudamos con nación al 2%, 3% o el 15% cuando tenemos que apostar todos los medios y creo que lo ha hecho el gobernador a la visión de una provincia minera, para que la actividad minera y energética impacte mucho más en el PBI” dijo el titular de REMSa en Sin Vueltas de InformateSalta.

Mientras que, en cuanto al área de estudios de áreas de investigación, se cambiará la política de la provincia. “Estamos por licitar áreas para que por primera vez lleguen a la mano de los grupos que van a invertir, que van a generar puestos de trabajo, que van a generar desarrollo y que eso se va a traducir en regalías para que la provincia pueda salir adelante, y generar sus recursos propios”

Castillo agregó que más del 80% de la matrícula de catastros mineros están en manos de grupos que especulan sin invertir y que no cumplen con el procedimiento minero. “La provincia va a trabajar fuertemente en eso para que esas áreas lleguen a las manos que realmente estén por invertir en esta provincia para generar desarrollo”.







Gasoductos en cuatro puntos de la provincia

Anta, Rosario de Lerma, Coronel Cornejo y Ballivián son las zonas que se beneficiarán con el objetivo de REMSa de reactivar las obras de gas natural.

“Necesitamos llevar energía a diferentes puntos de la provincia, cuando hablamos de energía estamos hablando de gas, porque no solamente es el bienestar de una familia, sino también desde el punto de vista del desarrollo” agregó Alberto Castillo.

Desde 2010 existía una licitación adjudicada pero sin partida presupuestaria, el organismo consiguió fondos del sector privado y en los próximos seis meses se construirá el gasoducto para toda la región de Anta: Luis Burela, Gaona, Coronel Olleros, Río del Valle, Coronel Mollinedo.

En tanto, se terminará el gasoducto de Coronal Cornejo y Ballivián. “Hace 60 años que les pasa el gasoducto por el costado del pueblo y no tenían gas, estamos en el tramo final hay que armar las cámaras de odorizadoras y reguladoras y ya van a tener gas”.

Y finalmente, se licitará el gasoducto de Rosario de Lerma, la última parte que es para La Viña y Guachipas, “todas estas obras de gas van a beneficiar a 20 mil personas” aseguró Castillo.







Salta será productor de petróleo por primera vez

El titular de REMSa, Alberto Castillo resaltó que la provincia consiguió inscribirse en la secretaría de Energía de la Nación como productor de petróleo. “De la mano de una operadora ya empezamos en los próximos 60 días a trabajar. Es la primera vez que la provincia tiene una empresa provincial que tiene autorización para empezar a ser productor”.

Este proyecto se enmarca en la política del gobierno de brindar oportunidades para el emprendedor energético junior. “Existen muchísimas oportunidades de inversión en pozos petroleros que se denominan someros o no operativos. En salta tenemos seis o siete áreas petroleras: Metán, Lomitas, Madrejones, Campo Durán, Vespucio en las cuales están adjudicadas por licitación a grandes grupos, en el cual no explotan todos los pozos. Hay áreas que tienen hasta 181 pozos cerrados o no operativos” informó Castillo a Sin Vueltas de InformateSalta.







Neuquén, Chubut, Buenos Aires y Mendoza, son provincias que se encuentran realizando procedimientos similares para reactivar pequeños pozos que pueden generar hasta 30 metros cúbicos de crudo y que a los grandes grupos no les interesa, mientras que a la provincia de Salta y grupos energéticos minoritarios sí.

“Pueden generar puestos de trabajo, desarrollo e ingreso y al mismo una economía a escala local muy importante. Estos pozos tienen previo un estudio de viabilidad, control ambiental y de estudio de cuál es la situación y estructura. Salta es la segunda región petrolera de argentina y más importante de Sudamérica”

De esta manera, el titular de REMSa indicó que todas estas acciones son parte de una política de Estado, “los recursos son de todos los salteños cuando hablamos de minería, hidrocarburos, lo que hacemos como gobierno es dar la concesión, pero si no van a invertir tiene que volver. Debemos tener una política más agresiva, pero con reglas claras. En Salta hay reglas claras, porque hay un juez natural, porque tenemos un proceso en el cual no está sujeto a ningún cambio administrativo y también tenemos la decisión política de que él no que invierta se lo saca y él que invierta va a tener todo el apoyo del gobierno que es lo más importante” concluyó.