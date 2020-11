Vacuna rusa: “Si no está aprobada, no se la voy a indicar a mis pacientes”

Ante las dudas y las críticas de algunos sectores a la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa que prevé el Gobierno Nacional, el pediatra e infectólogo Antonio Salgado, en Regreso CNN Salta, aseguró que “si no está debidamente aprobada por las sociedades científicas, no se la indicará a sus pacientes”.

En la oportunidad, señaló que en este momento no está fehacientemente probada, ya que ante la necesidad y urgencia, han evitado pasar por algunos pasos. “En el tema vacuna hay que ser muy prudentes, yo no estoy de acuerdo si el gobierno lo da de manera obligatoria, no me parece que sea compulsivo”, expresó.







Salgado explicó que la vacuna tiene que cumplir con algunos requisitos y además debe ser probada por más de 40 mil voluntarios. “Toda la población estamos esperando buenas noticias, pero es muy importante saber la eficacia, la seguridad, y lo que es muy importante también saber es cuánto tiempo me da protección inmunológica”.

El profesional manifestó que actualmente no se sabe cuál es la vacuna más oportuna. ”Hay otras vacunas con otras plataformas, yo creo que vamos a tener una vacuna, va a ser eficaz y vamos a poder terminar con esto la única posibilidad que tenemos de erradicar esta patología es con la vacunación”, dijo.

Para finalizar, consideró que Argentina asumió un riesgo al comprar 25 millones de dosis. “No está mal, lo que hacen es asegurarse esa capacidad para poder vacunar, pero eso es un riesgo porque usted puede comprar, señar y resulta que la fase tres fracasa, y usted se quedó sin las vacunas”, finalizó.