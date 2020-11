A dos años del femicidio de Agustina Nieto, su familia pide justicia

Su familia organizó una marcha y pide que la justicia accione, denuncian que pasaron tres fiscales y aún no han resuelto el caso.

El dolor de la familia Nieto cumple hoy dos años. Agustina, una de sus integrantes, fue asesinada y abandonada en una vivienda de barrio San Benito. La justicia, aún no llegó para ellos y decidieron convocarse para hacerse escuchar.

En plaza 9 de Julio, lugar elegido para iniciar la marcha, Daniela, su hermana, dialogó con InformateSalta y contó que no existe ningún avance en la causa. “Ya tuvimos un tiempo de espera para que nos dieran soluciones y hoy salimos a la calle porque queremos que el crimen se resuelva y como todos los días se mata a una mujer, hoy estamos reunidos también con familiares de otras víctimas de femicidio", expresó.

Este año, con la pandemia, la situación empeoró aún más, lo único que pudieron lograr es una reunión el jueves de la semana pasada con el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien se hizo cargo del caso a principio de año.

“Me reuní con él y por lo que pude ver del expediente, avances no hubo. Lo que él me dijo es que están tratando de analizar nuevamente cada declaración, a todos los posibles sospechosos o cualquier persona que haya estado con Agustina, pero en síntesis es eso y nada lo que tienen. Seguimos en la misma, no hubo ningún avance. Está parada”, expresó.

Por el crimen, hay un solo imputado, Joaquín Octavio Viñabal, quien tiene prisión domiciliaria, la que no la estaría cumpliendo. “Tenemos la certeza que lo hemos visto en la calle. Eso es algo que también reclamamos a la justicia”, indicó.

Daniela recordó que Agustina tenía hijo, cuya tutela también está en un in pass debido a que las defensorías tampoco están atendiendo con normalidad. “Quedamos en que no podemos resolver ni una cosa ni la otra”.