Todos por Agustina Nieto, familiares marcharán pidiendo justicia

Agustina Nieto fue encontrada sin vida el sábado 10 de noviembre de 2018 en el interior de una vivienda abandonada en la que solían juntarse adictos en B° San Benito.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Agustina, bajo la dirección del entonces Fiscal Pablo Paz, se detuvo a una hombre y se lo imputó, se trata de Joaquín Octavio Viñabal, quien hoy goza de prisión domiciliaria.

Posterior a eso tomó intervención la fiscal Sodero Calvet que al cambiar de funciones dejó la causa en manos de Ramiro Ramos Ossorio, que por la pandemia del coronavirus se demoró aún más la situación.











Daniela, hermana de Agustina dialogó con InformateSalta y contó las peripecias que pasaron en estos dos años sin logar justicia por su hermana. El jueves se reunió con el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y decidió convocar a una marcha.

"Me dijo que estaba evaluando y re-evaluando declaraciones, que trabajaban en un nuevo sospechoso, me preocupa que ellos me quieran cerrar el caso agarrando a cualquier perejil, porque están habiendo muchos problemas, presión mediática, los femicidios se dan todos los días, yo quiero que se resuelva el caso, pero con los verdaderos culpables y se encuentre por qué se la mató" recordó que su hermana murió por asfixia y que hay dos hasta ahora dos hipótesis una por tema drogas y otro por intento de abuso.

La joven insistió en que no se archive nuevamente el caso y que haya verdaderos avances. "Son dos año que hemos pasado de fiscal en fiscal y no hubo ningún avance" manifestó.

Por último, invitó a la gente a sumarse en esta lucha por justicia para Agustina mañana 10 de noviembre a partir de las 18 horas marcharán en la plaza 9 de Julio. Se unirán familiares de Paola Tacacho, Fabiana Arismendi, Paola Avila y otras tantas víctimas.