Leo busca la felicidad con Argentina 

El astro argentino está viviendo la que posiblemente sea su temporada más complicada en el FC Barcelona, del que pidió salir al final de temporada, pero al que seguirá ligado por un contrato que le blinda a la entidad catalana.

La marcha de Quique Setién y la llegada de Ronald Koeman al FC Barcelona significaba un cambio de rumbo en la dirección técnica de un entrenador blandito que no supo ganarse al vestuario por otro muy autoritario y con pasado glorioso en el Barcelona, pero que de momento no ha sabido reconducir el rumbo deportivo de un equipo históricamente favorito a todos los títulos en las apuestas en directo de fútbol, pero que hoy en día se encuentra un escalón por debajo de su eterno rival, el Real Madrid.

En busca de la felicidad



El rendimiento de Leo Messi en el conjunto blaugrana es directamente proporcional al rendimiento en liga de su equipo. Solo en Champions parece encontrar Messi la motivación para cuajar grandes actuaciones, pero la inmensa mayoría de la afición barcelonista se pregunta qué le pasa a Leo.

En la que puede ser su última temporada como jugador franquicia del FC Barcelona, los aficionados esperan deleitarse de igual manera que lo han venido haciendo todos estos años, aunque por el momento no lo están consiguiendo, en parte porque Leo no parece estar involucrado al 100 % en el proyecto, y en parte porque Ronald Koeman le está situando en una parte del terreno de juego en la que no entra tanto en juego y si lo hace, entra en conflicto con la zona de influencia de Coutinho o Antoine Griezmann.

La concentración con la selección argentina se convierte ahora en una válvula de escape para Messi, que encuentra un aliciente al lado de Lionel Scaloni donde años atrás rehusaba venir en alguna ocasión. El “10” compartirá vestuario con otros jugadores de la liga española como Guido Rodríguez, Neuhén Pérez, Acuña y Lucas Ocampos, titulares y piezas importantes también en sus clubes.

El regreso de Ángel Di María



La nueva convocatoria del seleccionador trae dos noticias destacadas. Por un lado, el regreso de Ángel Di María a la selección tras sus buenas actuaciones en Francia con el París Saint Germain. “El Fideo” no vestía la albiceleste desde la Copa América de Brasil, por lo que se puede considerar como novedad destacada en esta última lista de Scaloni.

Por otro lado, cabe nombrar la ausencia de Gio Simeone entre los 25 futbolistas convocados. El jugador del Cagliari está demostrando su calidad y capacidad anotadora en Italia, pero su rendimiento no ha sido suficiente para encontrar un sitio esta vez, y tendrá que seguir trabajando para conseguir un billete para el próximo mundial.

Todo el mundo espera ver sonreír a Leo Messi, y que mejor manera de hacerlo que marcando goles con la selección argentina y obteniendo victorias que certifiquen la presencia de los chicos de Lionel Scaloni en la próxima Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022.