Quiso vender su auto e intentaron robarle los datos de su cuenta bancaria

La venta de un auto pudo haber terminado en estafa pero afortunadamente, gracias a la información y asesoramiento de Banco Macro, una salteña no cayó en la trampa y decidió contar su historia para advertir sobre este tipo de maniobras.

En diálogo con InformateSalta, la mujer contó que publicó en Facebook el auto que una amiga puso a la venta, fue contactada a través del Messenger por un hombre, quien le pidió un número de teléfono para continuar la comunicación vía WhatsApp.

“Empezó a mandarme audios pidiendo que le comente más del auto, en qué estado estaba, me pedía un par más de fotos. Parecía bastante creíble, me dijo que es de San Martín, que contaba con 500 mil en efectivo y 300 mil en el banco, que como está complicado para sacar turno para extraer el dinero por ventanilla, él me podía hacer la transferencia de los 300 mil y que cuando viniera a buscar el auto, lo cancelaba”, contó.

En ese momento ella le pasó el CBU de la dueña del auto para que hiciera el depósito, el que al parecer se “habría” acreditado pero al ser una cuenta empresa, según le dijo, tenía que acercarse a un cajero con un código que el mismo le pasó por captura de pantalla.

“Me pareció raro, me contacté con el Banco Macro y nos dijeron que eso no es así, que era una estafa. Entonces, le dije que no quería la transferencia, que si le interesaba el auto, venga con toda la plata. No me contestó más. Me llamó la atención que no me bloqueó. La información de la gente que trabaja en el Banco Macro fue fundamental”, manifestó.

Tras la maniobra, ella revisó el perfil de Facebook de la persona que la contactó y se dio con que la cuenta había sido creada al día anterior, que tenía solo una foto de perfil y de portada. “Todo parecía muy creíble porque el perfil de WhatsApp tenía una característica de Mendoza, escribía que era una cuenta empresas y que era abogado. La verdad que en un principio no pensaba que era una estafa”, expresó.

Finalmente, advirtió que nadie puede darte una clave o pedirte que vayas a un cajero para que un dinero transferido se acredite ¡A tener mucho cuidado!