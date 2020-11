Piden retirar los autos abandonados de la vía pública. “No se aguanta más, estamos hartos”

En el marco de una nueva sesión de la Cámara de Senadores, Guillermo Durand Cornejo, representante de la Capital, solicitó al Ministerio de Seguridad realizar las gestiones y trámites necesarios para el traslado de los automotores y motos en estado de abandono y/o secuestradas que se ubican en las zonas aledañas a la comisaría seccional primera, sita en Déan Funes y Güemes.







En el programa “Sin Vueltas”, que se emite el domingo, a las 21.30, por la señal de Somos Salta, indicó que se trata de una problemática que data desde hace mucho tiempo. “Esto viene de hace años, pero no porque venga de hace años, lo vamos a dejar así, ya estamos hartos”, disparó.

“Yo no sé si la culpa es del juez o la policía pero entre los dos tienen que deshacerse de la chatarra”

Durand Cornejo propuso que los automotores en desuso sean devueltos a sus dueños, trasladados a depósitos o rematados. “Que los canchones estén abarrotados no es argumento porque hace un par de meses se autorizó al estado provincial a rematar toda la chatarra”.

“Que empiecen a devolver a los dueños, y sino que se lo lleven a los depósitos”

En la oportunidad, recordó que se trata de vehículos que generalmente son productos de secuestros de ilícitos. “La policía cada tanto encuentra cosas, pero los legítimos propietarios no aparecen, la culpa es de la propia justicia y policía que no le avisa, pero es tanto el tramiterio que le hacen hacer al vecino, y no puede ser".

Como justificativo, insistió en que obstruyen la libre circulación de conductores y peatones. “Pedimos que los quiten de las veredas y de las calles porque ni los autos pueden circular normalmente ni los peatones”.

“Estamos acostumbrados a ver esa porquería amontonada”

Por último, pidió también a personal de tránsito no interrumpir la libre circulación al momento de realizar controles. “Resulta que cada tanto vemos en alguna ruta, en alguna avenida que un par de policías deciden salir a controlar, y el tema es que no pueden cortar un carril de una calle, tiene que hacerlo en la banquina".