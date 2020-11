Asentamiento Los Pinos: Rechazan la orden de desalojo y piden soluciones

Esta mañana, se realizó una protesta en la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, donde familias del asentamiento Los Pinos pidieron que no los desalojen y exigirán una solución para su situación. Hace más de un año se asentaron con carpas es un terreno en barrio Nueva Esperanza II, en el municipio de San Lorenzo.

“El miércoles pasado nos llegó una orden de desalojo sin mediar. Estamos viviendo ocho familias, la mayoría son mujeres solas, con niños, algunas mujeres con discapacidad, embarazadas. Tenemos agua, tenemos luz. Vivimos en Carpas, algunos están edificando, por los niños, por temor a los temporales”, dijo Lucero, una de las mujeres que vive con su hijo en el asentamiento.

De acuerdo al testimonio de la mujer, en los 14 meses que llevan viviendo allí, nadie se acercó a dialogar ni a brindares alguna solución. La semana pasada hablaron con el intendente, Manuel Saravia, “nos dijo que iba a dar solución a gente de su municipio, naciente de su municipio. Al comienzo éramos 30 familias y muchos se fueron por cansancio, por lo temporales, por los hijos, quedamos solo ocho familias”, sostuvo.

Lucero contó a InformateSalta que tuvo que tomar la decisión de ocupar un terreno porque sufría violencia de género por parte de su pareja y no tenía otro lugar donde vivir con su hijo. “La mayoría de las mujeres que están acá son víctimas de violencia de género. Tuve que dejar de trabajar porque mi pareja me seguía y no podía trabajar tranquila, ahora lo único que tengo es la asignación”.

"Nosotros hicimos un censo, encontramos más de 48 lotes vacíos, de personas a las que les adjudicaron y no viven ahí, muchos políticos que reciben terrenos y no lo utilizan, nosotros queremos un terreno, un techo digno para nuestros hijos", dijo la mujer.