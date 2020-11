El trágico desenlace de 4 salteñas en menos de una semana

Cuatro casos, que terminaron con la muerte de cuatro mujeres en Salta causaron conmoción en los últimos días en la provincia. La Merced, barrio Solidaridad y el macrocentro fueron los escenarios de los crímenes y el suicidio.

El jueves 12 de noviembre, una joven de 24 años fue brutalmente atacada en un descampado por su pareja, de 25 años. Sus lesiones fueron gravísimas, fue intervenida quirúrgicamente y estuvo luchando por su vida hasta esta mañana, cuando lamentablemente falleció.

El sábado 14 de noviembre, en las primeras horas, en calles Alvarado y Talcahuano una mujer recibió 3 disparos frente a su casa. Era Valeria Noemí Liendro, de 48 horas y la persona que le disparó Judith Maita, su ex pareja de 34, se quitó la vida después de haber cometido el homicidio.

Ayer, domingo 15 de noviembre, en un descampado del barrio Solidaridad hallaron un cuerpo sin vida, horas más tardes se confirmó que pertenecía a una joven, que aún no fue identificada, sin embargo una mujer dijo a Multivisión Federal que cree puede tratarse de su hija.

“Yo no vi el cuerpo, una amiga lo vio de lejos, como a 20 o 30 metros y me dijo que era ella. El lunes estuvo a la tarde con mi pareja y mis hijos. Ella entraba y salía porque como se droga. El martes entre las 6 y 8 de la mañana, entró a mi dormitorio, y desde ahí ya no la vi”, expresó.