Pandemia: El Hospital de Cafayate está al 100% de ocupación y la situación es crítica

Su gerente, el doctor Carlos Vargas, dijo que trasladarán pacientes a Capital, caso contrario elegirán a quién conectar a respirador o no.

Pese a la estabilidad sanitaria que presenta la provincia ante la pandemia, con una merma en los números de contagios tras momentos difíciles, en la localidad de Cafayate el panorama no es bueno, ya que la capacidad sanitaria del hospital local está con su capacidad al 100%. Así lo confirmó el gerente del nosocomio local, Carlos Vargas, durante la conferencia de prensa que se concretó en la mañana de este martes.

“Lamentablemente debo informar que la situación es compleja, es crítica, en consecuencia de estas últimas semanas (donde) no hemos tenido descenso de casos, al contrario, superamos los 7 casos diarios”, inició el doctor. A modo de ejemplo contó que este lunes, si bien desde el Reporte Oficial de Salud se contabilizaban 9 casos, “debemos informar que tuvimos 16 casos”.

Vargas sentenció que “los servicios disponibles están saturados al 100% (…), las 10 camas destinadas a pacientes con alto requerimiento están ocupadas al 100%”. Es por esto que se resolvió que “los pacientes positivos nuevos que requieran alto requerimiento de oxígeno o que estén en estado crítico o grave, deberán ser derivados a la ciudad de Salta, al hospital cabecera Papa Francisco”.

Caso contrario “en algún momento vamos a tener que tomar la decisión de a quién se le conecta el respirador o a quién no, entendiendo la situación clínica de cada paciente”, advirtió el gerente.

Como si fuera poco, también alertó que en el nosocomio cafayateño “hemos comenzado a usar habitaciones que no estaban destinadas al COVID, para tener a los positivos con cuadros leves o moderados, pero que no pueden estar en sus domicilios o en un hotel”. También recalcó en la preocupación de “la cantidad de pacientes jóvenes, en estado grave y conectados a respirador” que se han registrado.

En medio de todo este cuadro oscuro, Vargas sí se animó a resaltar que ha habido muchos pacientes mayores de edad que, si bien contrajeron la enfermedad, que debieron usar respirador, de a poco han superado la enfermedad sobrellevándola y procediendo a la rehabilitación.