Vuelve el aborto al Congreso: ¿Qué opinaron Nora Giménez y Lucas Godoy?

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, ya comienzan a sonar nuevamente las voces a favor o en rechazo del proyecto que quiere legalizar el aborto.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- la senadora nacional Nora Giménez, integrante del Frente de Todos, se manifestó sobre el proyecto enviado por Fernández al Congreso y sobre qué pueda pasar en la votación cuando tenga lugar, a diferencia del tratamiento anterior. “Ha cambiado la confección de la Cámara, en la representación política hay una fuerte adhesión al proyecto de Alberto y Cristina, esto seguramente va a influir”, analizó.

Del mismo modo indicó que “más que una cuestión de debate, aquí hay una cuestión de compromiso, el gran debate ya ha sido en el 2018; yo he fijado mi postura públicamente a favor de esta medida, fundamentalmente porque creo que es un problema de salud pública, no podemos permitir que cientos de mujeres sigan muriendo por esas prácticas ilegales, por no tener un lugar donde cumplir con su voluntad de interrupción”.

— CNN Salta (@CNNSalta) November 18, 2020

A esto agregó que, dejando de lado argumentos ideológicos y filosóficos, “hay una cuestión de salud que conlleva el riesgo de muertes de las mujeres, el Estado debe hacerse cargo, voy a votar a favor”.

“Esto muestra la voluntad del presidente, es una decisión no de alimentar muertes sino de alimentar vidas”

Quien también habló por radio CNN Salta fue el diputado nacional Lucas Godoy, también del Frente de Todos, quien hizo hincapié en el cumplimiento de la palabra del presidente Fernández, ya que había prometido presentar el proyecto del aborto legal durante su campaña electoral, en su asunción y en la apertura de sesiones.

Godoy reflexionó que los proyectos “tiene que ver con un fundamento no de cara a favor del aborto, yo no estoy a favor del aborto, pero esto se lo ha planteado como una cuestión de salud pública, los abortos clandestinos se vienen realizando desde épocas inmemorables, solo se ha generado mayor clandestinidad y ha provocado daños psicofísicos a mujeres que han realizado la interrupción en la clandestinidad”.

📻 En este bloque de #RegresoCNNSalta por la 94.7 hasta las 21 hs.



📞 Nos comunicamos telefónicamente con nuestro siguiente entrevistado



— CNN Salta (@CNNSalta) November 17, 2020

En base a esta cuestión resaltó que la iniciativa “plantea eso, evitar la clandestinidad”, acompañado de otro proyecto de los “1000 días” que acompaña tanto a la madre como a los niños en sus primeros años de vida.