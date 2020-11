Pampita opinó sobre la situación económica del país: “Somos más pobres de lo que imaginamos”

Carolina ‘Pampita’ Ardohain invitó a su programa Pampita Online (Net TV) a un licenciado en comercialización para que diera su visión sobre los problemas económicos en la Argentina y ofreciera un panorama de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Más allá de lo planteado por el profesional, la modelo dio su propia visión sobre lo que pasa en el país.

En la entrevista, la conductora le consultó al invitado Sebastián Koroch por la suba del dólar en los próximos meses. “En febrero y marzo, ¿a qué número llegamos? ¿nos quedamos estancados o sigue subiendo?”, indagó. Ante esto, el profesional respondió: “No me quiero arriesgar ni dar datos, pero yo creo que el dólar tiende a la suba”.

Asimismo, quiso dar su visión sobre cuál es el verdadero inconveniente en la Argentina y, antes que termine de formular su idea, Pampita lo interrumpió y expresó: “Yo creo que el problema es que somos más pobres de lo que nos imaginamos”.

Mudanza y polémica

Hace unos días se conoció la noticia de que la modelo dejó la casa en la que vivía en Barrio Parque y se mudó a un lujoso un triplex en una torre sobre la avenida Figueroa, en Palermo, junto a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán y a su marido, Roberto García Moritán. Por el alquiler del inmueble, según dieron a conocer en Los ángeles de la mañana (eltrece), la pareja pagaría cerca de 20.000 dólares.

Molesta por la información que comenzó a circular, Pampita hizo un descargo en su programa: “No se dicen esas cosas. La situación está re difícil para todo el mundo para estar hablando de eso, de dinero. Me parece que es de muy mal gusto”, señaló.

En ese marco hizo hincapié en que la situación del país no es buena como para que cuenten públicamente algo que pertenece a su intimidad: “La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un buen momento”, precisó.

En el programa conducido por Ángel de Brito, Maite Peñoñori dio detalles del inmueble en donde vive ahora Pampita con su familia y aseguró que se trata de los últimos tres pisos de un lujoso edificio y que, entre las comodidades que tiene, se cuentan siete habitaciones, once baños y hasta una pileta climatizada que se encuentra ubicada en el tercer piso del departamento. “Les quedó chica la casa inteligente de Barrio Parque”, anunció la panelista al momento de contar la noticia.