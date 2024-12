Cómo reaccionó Moritán cuando Mirtha le preguntó por la relación de Pampita con Martín Pepa

El ex funcionario porteño, Roberto García Moritán, se mostró "sorprendido" y “dolido” por la rápida relación de su ex mujer con Martín Pepa. Y aseguró que el no está en una relación actualmente.

“A nadie le importaba que fueras funcionario público, le importabas más como marido de Pampita”, le dijo Roberto García Moritán a Mirtha Legrand en su visita a La Noche de Mirtha de este sábado.

El empresario gastronómico se refirió al impacto de su relación con Pampita en su carrera política y aseguró que “hubo muchísima maldad” sobre como se contó su separación de Carolina Pampita Ardohaín.

Moritán era ministro de Desarrollo Económico y tuvo que renunciar a su cargo tras el impacto que provocó en la opinión pública su separación de la modelo que descubriera Roberto Giordano.