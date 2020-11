El fin de semana largo generó un buen movimiento turístico en Capital

El primer fin de semana largo desde la habilitación del turismo interno, provocó que muchos salteños viajen por la provincia. En la Capital un muy buen movimiento de visitantes. Ahora, preparan todo para la vuelta del turismo regional el 1° de diciembre y el nacional el 1 ° de enero.

En diálogo con Mañana CNN Salta, el presidente del Ente de Turismo, Fernando García Soria, dijo que se dio un movimiento al que nos estábamos desacostumbrando a ver, lo que fue positivo para el sector.

“Desde la Municipalidad pudimos hacer una actividad cultural en el paseo Balcarce, adaptándola a esta situación de pandemia, donde se cumplieron todos los protocolos y estamos muy contentos. Así que podemos empezar a generar actividades para atraer turistas”, expresó.

En este sentido, indicó que durante todos estos meses se estuvieron preparando para este momento. “No hay un manual de cómo trabajar en pandemia y eso lo tenemos que ir escribiendo día a día, se hacen propuestas, se estudian situaciones, y después es trabajar para ver qué cosas tenemos que mejorar, que cosas tenemos que seguir trabajando en pos de poder tener un destino que brinde seguridad a los turistas, a los habitantes locales y que nos permita reactivar una de las actividades más importantes”.

Asimismo, aseguró que no harán la vista gorda con aquellos empresarios que no respeten las normas establecidas, que pongan en peligro a la salud o que provoquen que se de marcha atrás. “Vamos a ser implacables, todo aquel que no cumpla con el protocolo, que no respete lo que está establecido propondremos la clausura y solicitaremos a los organismos de control correspondientes que avancen en ese tema por el bien de todos”.