La salteña Mar Tarres posteó una foto y se comparó con Sol Perez

Mar Tarrés contó qué tiene en común con Sol Pérez. En un posteo con una foto suya y otra de la ex chica del clima, la activista contra la gordofobia y modelo plus size escribió: "Tenemos tanto en común, las dos disfrutamos y amamos nuestro cuerpo sin prejuicios a pesar de todos los insultos que ambas recibimos, ella por tener un cuerpo hegemónico y yo por no tenerlo".

"¿Se dieron cuenta de que no hay nada que les venga bien? Siempre te van a criticar por gorda, por flaca, por puta o por santa. Por eso, ¡vos HACÉ y sé feliz sin conformar a nadie! Que la vida es una sola y es demasiado corta como para no aceptarte cómo sos".

Sol le comentó: "No hay nada más lindo que disfrutar la vida. Lo demás, está de más".