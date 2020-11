La fuerte frase de Dalma al Turco García en el último adiós a Diego

Este sábado, en su visita a PH, Podemos Hablar, Claudio el Turco García recordó a Diego Armando Maradona, uno de sus grandes amigos. En su paso por el programa de Andy Kusnetzoff, el ex jugador contó anécdotas de sus días como compañeros en la Selección Argentina y sus viajes alrededor del mundo.

Pero lo que vivió el pasado miércoles durante el velatorio del Diez, sorprendieron al resto de los invitados al programa de Telefe, que le dedicó esta emisión al astro futbolístico. “Cuando estaba en la Casa Rosada con Claudia, Dalma y Gianinna era como que Diego... En una me dice Dalma ‘yo no lo puedo creer, Turco. Para mí, ahora abre el cajón y se levanta’”, contó el también participante de Masterchef Celebrity.

“Nos tenía acostumbrados a eso”, manifestó García, antes de relatar que tardó en darse cuenta de lo que había pasado. “En el momento que salió la noticia, me negué, no me puede estar pasando esto a mí, yo si lo lloré el viernes. Ahí bajé a la realidad, y después volvés a no entender nada. Lleva tiempo el duelo”. agregó.

Recordemos que minutos después de conocerse la triste noticia el pasado miércoles 25 de noviembre, El Turco acudió a sus redes sociales para despedirlo. “Amigo estara?s siempre conmigo, para mí nunca te fuiste. Sos y sera?s el ma?s grande siempre. Gracias por todo lo que me diste a mí y a todos los argentinos”, escribió García en sus redes sociales y acompañó el mensaje con una foto donde se los ve a los dos muy jóvenes en una cancha.

Luego, en una entrevista por televisión, cuestionó su entorno y sostuvo que en el último tiempo no tomaba decisiones por sí mismo. “Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Siempre fue una persona dura, que no quería escuchar”, expresó.

“Una vez me distancié de Diego pero no nos peleamos, fue justo cuando yo dejé de consumir. Ahí le dije que él se pusiera las pilas”. Y lamentó cómo estaba su estado de salud el último tiempo: “Un tipo como él, muy polvorita, que de repente no se pueda mover por sus propios medios, es terrible, eso lo bajoneó mucho”, detalló.

Este domingo, Lionel Messi en su primer partido después de la noticia que conmovió al planeta, la inesperada muerte de Maradona, él le regaló uno de los más sentidos homenajes. E icónicos, tratándose de quien para muchos es el único en condición de disputarle al Diez el trono de “mejor de la historia”.

“Hasta siempre, Diego”. Esas fueron las palabras dedicadas de la estrella del Barcelona para con Diego Armando Maradona en su cuenta de Instagram. La foto compartida por el rosarino enseña, de un lado, a la Pulga rindiéndole homenaje al Diez con la camiseta de Newell’s y, del otro, a Pelusa con la original en 1993. Una frase corta pero contundente. /Infobae