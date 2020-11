Dramática situación en el asentamiento Parque La Vega por las precipitaciones

Ariel, uno de los vecinos que vive en el predio junto a su familia, compartió imágenes con InformateSalta de la realidad que se vivió anoche en el lugar donde unas 600 personas viven en carpas, con los colchones en el piso.

“Como a las 02:00 horas estábamos durmiendo y comenzamos a escuchar los trenos y la lluvia. Le dije a mi señora que agarre a los chicos y veamos a dónde los podíamos llevar. Por suerte mi papá estaba en su casa y los pudimos dejar ahí durante la noche, yo volví a ayudar a la gente del asentamiento”, relató el hombre.







De acuerdo al testimonio de Ariel, muchos niños tuvieron que dormir en los colchones mojados. “Gracias a Dios no hubo accidentados, pero la gente quedó en la lona, no tienen nada. Tenemos mucha gente que nos critica, pero nosotros no estamos ahí por vagos, no vamos a exponer a nuestros chicos a esto por gusto, realmente necesitamos un lugar donde estar, no tenemos a dónde ir”.







El vecino contó a InformateSalta que desde la Universidad realizaron un censo en el lugar, pero ninguna autoridad del Gobierno les da una solución. “Nosotros queremos que se acerquen y vean realmente la situación, la necesidad, no queremos que nos regalen nada. Es verdad que hay gente que deja la carpa y se va, pero desde IPV o Tierra y Bienes para que vean quiénes son los que realmente no tienen a dónde ir y tienen que vivir acá”, sostuvo.







Tras el diluvio, familias del asentamiento piden la colaboración de la comunidad. "Pueden acercarse al predio y ayudar con lo que sea, todo va a ser bien recibido", dijo el hombre.

