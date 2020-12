Subsidios a la Iglesia: “Lo que se quiere hacer es redirigir la ayuda"

Luego que se conociera que 40 inmuebles de la Iglesia que reciben un subsidio por el agua están bajo la lupa del Ente Regulador por ciertos incumplimientos, su presidente, Carlos Saravia indicó a InformateSalta que lo que se busca es redirigir la ayuda a los sectores que menos tienen, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo por la pandemia.

“El Arzobispado tiene 550 inmuebles, solamente en 40 hemos detectado que no cumplen con la finalidad, es decir, no son templos o capillas o lugares de culto, son casas de uso particular, son establecimientos educativos, que en definitiva cobran una cuota y por otro lado, hemos advertido que hay algunos inmuebles que son alquilados. Esto quiere decir que si un tercero, que no tiene nada que ver con la función de la iglesia consume agua potable, lo tiene que pagar”, detalló.

En este sentido, aclaró que no es desavenencia con la Iglesia, porque si se respetará el subsidio en aquellos lugares donde se profesa el culto católico, apostólico, romano, sino que es solamente un proceso de reacomodamiento.

“Estos 40 inmuebles representan un costo de 7 millones de pesos anuales, que si lo traducimos en beneficios a familias, estamos hablando de que si redireccionamos esto, en un estricto sentido de justicia, vamos a beneficiar a 1300 familias. Lo que estamos haciendo simplemente es redirigir la ayuda en estos tiempos tan delicados a lo que es el sector que menos tiene, el de la indigencia”, expresó.

Asimismo, antes de quitar dichos subsidios, la situación será puesta sobre la mesa de debate y tratada por los cuatro directores del organismo y de allí será la voluntad colectiva quien decida por el sí o por el no.

“Le hemos enviado muchas comunicaciones solicitando que ellos denuncien cual es el destino de cada bien, no lo han hecho y cuando uno no tiene más que el silencio, se manda la inspección propia. Cada inmueble está fotografiado y relevado con funcionarios nuestros. Esto tiene que ver también con una tarea de reformulación completa del sistema de subsidios”, indicó.