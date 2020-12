"Yo te amo, Diego", escribe Pelé a una semana de la muerte de Maradona

"Yo te amo, Diego", escribió el ex astro brasileño Pelé al cumplirse una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, en un mensaje en el que califica al argentino como "incomparable" y "un mago" con la pelota en los pies.

En un mensaje por las redes sociales, el tricampeón mundial, de 80 años dijo que el mundo sería mucho mejor si hubiera menos comparaciones y más admiración mutua entre las personas.

"Fuiste un genio que encantó al mundo. Una verdadera leyenda. Pero por encima de todo serás siempre un gran amigo, con un corazón más grande todavía. Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos los unos a los otros y pasáramos a admirarnos los unos a los otros", escribió "O Rei".

En otro tramo de su mensaje, Pelé destacó la "honestidad" de Maradona por declarar "amores y desamores a los cuatro vientos".

"Con este estilo particular, enseñaste que tenemos que amar y decir 'yo te amo' muchas más veces. Tu rápido adiós no me dejó decir esto, entonces te lo escribo ahora: 'Yo te amo, Diego".

Así como declaró al conocer la muerte de Maradona, ahora Pelé repitió que "en el cielo" jugarán juntos en el mismo equipo.

"Será la primera vez que voy a dar trompadas al aire sin estar festejando un gol y sí para poder darte un abrazo", afirmó Pelé.

Edson Arantes do Nascimento puso como perfil de Instagram una fotografía con Maradona.