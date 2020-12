Aborto: Instituciones salteñas piden a los legisladores no apoyar la ley

Claramente, uno de los temas centrales que más nos divide como sociedad y aviva la famosa “grieta”, es el aborto y la posibilidad de su legalización.

A días del 10 de diciembre, fecha establecida para el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados, renombradas instituciones salteñas aunaron sus voces en contra del aborto.

Dichas instituciones, en su mayoría del sector de la salud y la educación, se expresaron al respecto, a través de una solicitada. En la misma, se dirigen a los legisladores que representan a nuestra provincia a nivel nacional, pidiéndoles “que se jueguen para proteger a los salteños por nacer”.

“Nuestra Constitución Provincial, en su artículo 10 consagra expresamente el respeto y la protección de la vida desde la concepción”, afirma el texto.

Además, expresa que “el aborto es la destrucción de una vida inocente y un acto de extrema violencia contra la mujer”.

A continuación damos lugar a la publicación de manera expresa, favoreciendo la libertad de expresión y la diversidad de opiniones.



EN SALTA QUEREMOS DEFENDER LAS DOS VIDAS

Los salteños y las instituciones abajo firmantes le decimos una vez más SÍ A LA VIDA, y ante un nuevo intento de la cultura de la muerte de imponer el aborto en el país, alzamos la voz para defender la vida humana desde la concepción, pidiendo a nuestros legisladores salteños que se jueguen para proteger a los salteños por nacer.

La persona por nacer es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. Es un nuevo individuo de la especie humana, con su identidad genética única, diversa del padre y de la madre. No se trata de un órgano ni de una modificación benigna o maligna del cuerpo de la madre sino de un niño en las primeras etapas de su desarrollo, que necesita imprescindiblemente su lugar en el seno materno.

Por eso, el aborto intencional es la destrucción de una vida inocente y un acto de extrema violencia contra la mujer, que a su vez afecta a todo el tejido social.

Esa persona por nacer es sujeto de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y los códigos nacionales. El primero y más importante de esos derechos es el derecho a la vida. Nuestra Constitución Provincial, en su artículo 10 consagra expresamente el respeto y la protección de la vida desde la concepción y establece expresamente un deber especial para los poderes públicos.

Frente a los falsos argumentos a favor del aborto, sostenemos que no es cierto que exista una opción válida entre la vida de la madre y la del niño por nacer; no es cierto que el aborto sea un tema de salud pública que el Estado deba resolver consagrando legislativamente la posibilidad de eliminar al más débil; no es cierto que el aborto legal sea un remedio a la falta de oportunidades y la pobreza. Por el contrario, es deber del Estado encontrar soluciones a las injusticias sociales y económicas incluyendo a todos, sin dar lugar a cultura del descarte de los más débiles e indefensos.

Queremos una Patria grande y generosa, en la que haya lugar para todos. Queremos políticos que defiendan la vida desde la concepción a pesar de las presiones de la cultura de la muerte y que apoyen el sentir del pueblo salteño.

Queremos que se respeten la Constitución nacional y provincial. Por eso les pedimos públicamente a los Diputados Nacionales: Lía Verónica Caliva, Virginia Cornejo, Alcira Figueroa, Lucas Godoy, Martín Grande, Miguel Nanni y Andrés Zottos, y a los Senadores Nacionales: Nora Giménez, Juan Carlos Romero y Sergio Leavy, que tengan el valor de defender la vida de los salteños por nacer con su voto en contra del aborto.

Colegio Médico de Salta, Comité de Bioética del Colegio Médico de Salta, Centro de Bioética, Persona y Familia, Universidad Católica de Salta, La Merced Vida Salta (CAM), Promoción de la Mujer Salteña (PROMUS), Proyecto Esperanza, Fundación Nutrir Salta (Familia Conin), Fundación Salta Crecer, Casita de Belén, Fundación Equinoterapia del azul, Fundación para el Desarrollo Universitario, Hospital Privado Tres Cerritos, Medicina Ambulatoria Salta, Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Salta, Fundación Nacimiento, Bachillerato Humanista Moderno, Colegio Sagrado Corazón, Colegio Belgrano, Colegio Santa María, Colegio San Pablo, siguen firmas.