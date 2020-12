Atacaron a pedradas a periodistas que cubrían un conflicto de tierras en Cachi

El miércoles pasado, un grupo de periodistas de Infovalle, fueron amenazados de muerte y atacados con una lluvia de piedras por integrantes de la comunidad Diaguita de Las Pailas, en Cachi.

Al respecto, el periodista Mario Guzmán contó en primera persona todo lo que vivió y se mostró preocupado por el nivel de violencia que vieron durante la cobertura de un conflicto por tierras. Destacó el rápido accionar de la policía para impedir que pase a mayores.

“La amenaza de muerte vino acompañada de piedras, recibimos una lluvia de piedras realmente importante que si nos agarra desprevenidos, hoy yo no estaba contando esta historia y seguramente estaba internado en un hospital o la cuestión pasaba a mayores porque las piedras eran de gran porte”, dijo durante una transmisión en vivo.

En este sentido, indicó que hicieron una denuncia en la comisaría local para dejar un antecedente, un precedente para que estas cosas no vuelvan a suceder. “Lo que quiero en realidad es denunciar todo acto de violencia. Nosotros como medio repudiamos todas las formas de violencia. No hay justificación para lo que sucedió, no hay justificación de que integrantes de una comunidad, que sabemos que estaba reclamando algo, no hayan atacado de la forma en la que lo hicieron”.

Guzmán detalló que estuvieron trabajando ese día desde muy temprano, conversando con representantes de la comunidad, haciendo entrevistas y pasado el mediodía comenzaron las amenazas. “En un momento nos dijeron que no sabían que éramos periodistas, estuvimos trabajando todo el día, si molestó que mostremos la realidad, le pedimos disculpas, no queríamos molestar a nadie”.

Desde InformateSalta acompañamos y repudiamos lo que tuvieron que vivir a nuestros colegas de Infovalle mientras cumplían con su labor diaria.