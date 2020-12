Adquirir dólar MEP: legal y sin límites 

El dólar es la moneda más importante del mundo, y adquirirla es una forma segura de ahorrar dinero. Sin embargo, no en todos los lugares es legal la compra de esta moneda. Por eso, aquí te enseñamos cómo opera el dólar MEP, de forma legal y sin límites; una moneda más económica que el dólar libre o el llamado solidario.



¿Qué es el dólar MEP y cómo se puede comprar?



El dólar MEP es el tipo de cambio cuyo precio es creado por una operación de bonos soberanos en la Bolsa. Claro está, al igual que los pesos o cualquier otra moneda, también tiene su cotización, y la versión en dólar se ajusta sin tener en cuenta las directrices del Banco central que es lo que dirige el precio de una divisa en el mercado oficial cambiario.



Entonces, se trata de un cambio alternativo que puede operar legalmente frente a la AFIP. Por supuesto, muchos dudan de que se pueda cambiar este tipo de dólar y no tener problemas en el intento, pero realmente no es así.



La transferencia consiste en una operación donde se cambia la moneda oficial de tu país, a una cuenta de un banco asociado a la bolsa. Una vez que transfieras el dinero es hora de usarlo para Bonar 2030, pero vale mencionar que es en contado inmediato.



Cuando los bonos están en la cuenta, entonces tendrás que jugar el parking para tener la oportunidad de cambiarlos a dólares. Y una vez que se ha cumplido el plazo, pues podrás revenderlos. Lo mejor de todo es que puedes retirar el dinero en una ventanilla, no importa si quieres invertirlo en un viaje, ahorrarlo o gastarlo, pues no se piden explicaciones del retiro.



Por cada operación, se está cobrando en el mercado 0,6% en cada operación. Esto se traduce en un costo del 1,2%, si se tiene en cuenta las comisiones. Pero también puedes realizar la operación a la inversa, es decir dar dólares y recibir en tu banco el dinero en la moneda oficial de tu país.



Parking del dólar MEP



Por supuesto hay que tener en cuenta el esquema de parking para poder obtener el dólar MEP. Recordemos que este tipo de dólar fue creado por InvertirOnline, por lo que la misma se encargó de dictar las regularizaciones de este tipo de dólar.



Luego de la compra del dólar MEP es necesario esperar 2 días hábiles para poder venderlos. Entonces, si los compras el 21 de diciembre, tendrás que esperar hasta el 23 para poder venderlo. Lo bueno es que podrá ser en contado inmediato, tal cual lo compraste tú.



Pero si has elegido el plazo normal, el tiempo de espera se extiende a 4 días hábiles, así que no será el 23 de diciembre sino el 25 de diciembre cuando tendrás la oportunidad de vender los dólares MEP que has adquirido con anterioridad.



En el caso de que la compra sea en especie D, y su posterior venta en pesos, lo que es conocido como dólar MEP inverso, vale mencionar que las reglas del parking no aplican.



Regularizaciones del dólar MEP



La normativa del uso, compra y venta del dólar MEP indican que este puede operar cuando:



- No hayas comprado el dólar solidario en los últimos 90 días anteriores a la venta del bo. Esto quiere decir, que si compraste el 20 de septiembre, tendrás que esperar hasta el 20 de diciembre para poder vender el bono en especie D.

- Que no hayas recibido un refinanciamiento, es decir, congelaciones de cuotas por préstamos hipotecarios de viviendas, bien sea única o de un prendario.



- No tener un crédito a tasa cero o bien un crédito a tasa cero cultura. Tampoco una financiación de la Comunicación A 6937.



- No poseer un crédito con una tasa superior a 24% aplicable a sujetos no informados dentro de la Central de Deudores en el Sistema financiero. Lo mismo aplica para un crédito con tasa subsidiada para empresas.



Como vez, hay muchas formas de manejar el dólar, y varios tipos de monedas que podemos comprar o vender de forma legal. No todo dólar alternativo es ilegal y muchos de ellos son más económicos que el dólar que se adquiere en el mercado oficial.