Diputados se encamina a aprobar el primer Presupuesto de la gestión de Sáenz

Tras un año excepcional producto del avance de la pandemia, la Cámara de Diputados de la Provincia dará mañana el visto bueno al proyecto del Presupuesto 2021, que fue enviado por el Ejecutivo Provincial, en el marco de la última sesión del periodo ordinario.

Al respecto, Socorro Villamayor, presidente de la Comisión de Legislación, en diálogo con InformateSalta, adelantó que el proyecto tiene la aprobación de la mayoría. “Es importante porque es la primera vez que se va a tratar en la Cámara un presupuesto del gobierno de Gustavo Sáenz, recordemos que el presupuesto anterior fue prorrogado, ahora vamos a conocer la impronta que este gobierno le quiere dar a la provincia”, dijo.

A nivel general, detalló que un 81% del presupuesto está destinado primero a Salud, después a Seguridad y finalmente a Educación, los tres pilares claves del Gobierno.

No obstante, aclaró que la obra pública también va a tener un rol fundamental, con una inversión total cercana a los 40 mil millones. “Si bien el presupuesto establece 12 mil millones para obras públicas, a la par de eso hay que tener en cuenta que la obra pública se financia con fondos provinciales, nacionales, y con otros tipos de programas que se acuerden con Nación que se van firmando a través de convenios con financiamiento internacional”, dijo.

En ese marco, Mary López, presidenta de la comisión de Obras Públicas, en CNN Salta, consideró que se trata de “un presupuesto bastante federal”, que comparado con el 2019, tiene un incremento de alredeodr del 87%. “Somos una provincia muy pobre y de mucha dependencia del gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con viviendas, obras de saneamiento, y obras importantes de gran envergadura, a veces nuestra provincia no logra concretar”.

Entre las obras, detalló que se firmaron convenios importantes como la planta de saneamiento de líquidos cloacales, de la zona sur, que son 618 millones, la ampliación y refuncionalización del hospital San Bernardo, entre otras. “Las necesidades son muchas pero bueno, vimos que es un presupuesto muy federal, se le está destinando mucho al interior por igual, antes era todo capital y el Norte”

A su turno, Gladys Paredes, integrante de la Comisión de Salud, en FM Aries, se manifestó preocupada debido a que no se incluyó "en ningún lado" partidas destinadas a cubrir la demanda de personal sanitario.. “Me preocupa que no esté el ítem del personal incluido para aumentar el presupuesto en salud, no hay fondos para recursos humano que es lo que falta. Las obras no es lo único que le interesa a Salta”, dijo.

Para finalizar, Socorro Villamayor planteó que el gran desafío de cara al año que viene estará puesto en educación. “El aislamiento o distanciamiento puso en evidencia la falta de inversiones que había en tecnología y en cuestiones de comunicación, lo que nos obliga el año que viene a tener que nivelar la capacitación que han recibido este año”, finalizó.