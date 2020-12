Gestión 2020 Gustavo Sáenz: “Fue un año de acuerdos y esperamos que el 2021 sea de ejecución”

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, ha llegado a su primer año de gestión. De manera anticipada, Sin Vueltas de InformateSalta dialogó con el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes a modo de balance del 2020.

“Fue un año complejo por la situación de la pandemia que tiene la provincia y el mundo. Esta realidad modificó bastante lo que son los planes de cualquier gobierno, el funcionamiento de los ministerios, del movimiento del gobernador, hizo focalizar mucho las políticas en salud y entró en un letargo varias áreas por una situación de resguardo social y una parálisis económica” indicó el funcionario provincial.

Destacó que a pesar de las dificultades se encaró la situación sanitaria y se está mostrando mejoras. “Permite poder empezar a planificar un poco más tranquilo, la gente reclamaba seguridad y un soporte sanitario”.







Los logros…

El principal logro que destacó Outes en Sin Vueltas de InformateSalta fue el desarrollo de la minería, actividad que le permitirá a la provincia lograr recursos para infraestructura básica y dejar de ocupar los últimos lugares del ranking nacional.

“En la minería, en este tramo de un año, las exportaciones mineras producto de políticas específicas ya crecieron un 20% comparado con el año anterior, estimamos que en el año 2021 van a estar casi en un 300% o 400% de lo que estaban, esto es insertarse en el mundo, ser productivista” sostuvo el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas.

“El gobernador tiene que la idea clara que la minera trabajada en forma seria va a ser el motor de la provincia de salta en los próximos 20 años, el gasoducto minero es un gran gasoducto que lo van a pagar las empresas mineras, pero con una planificación”.

Garantizando el cuidado del medio ambiente, Outes anticipó que a Salta le llegará una inversión de 8 mil millones de dólares y luego regalías muy importantes que serán superiores a las del petróleo y el gas. “Nos van a permitir toda una activación de la zona minera y aledañas”.

Aseguró que, a pesar de la pandemia del coronavirus, Sáenz ha logrado ejecutar convenios, acuerdos que permitirán un 2021 mucho más activo. “Durante el 2020 fue un año de acuerdos y esperamos que el 2021 sea de ejecución”.

“El turismo fue de las áreas más golpeadas, a mi criterio fue un año de muchísimo sacrificio, en la medida que el estado provincial podía, lo hizo, lo apalancó tratando, buscando dar contención desde el sector público” agregó Outes.







Los objetivos 2021

El coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, señaló a la obra pública como el área donde la gestión de Gustavo Sáenz buscará hacer hincapié durante el 2021

“Durante el 2021 uno de los primeros puntos importantes de la gestión de Sáenz es que el 21 % del presupuesto será obra pública, hemos pasado de un 3,9 % del presupuesto a un 21% que está conformado por presupuesto provincial, acuerdos con el gobierno nacional que ya están autorizados”.







La ruta nacional 51 y 40 serán obras cruciales para el próximo año ya que permitirán generar un camino para toda la zona minera, la salida al Pacífico y para dinamizar la producción, “es una decisión comercial, no sólo de interés minero sino estratégico”.

Outes señaló a la reforma del Estado como lo pendiente, y que deberá esperar hasta el 2022 debido al año electoral. “El año no lo ha permitido, nosotros siempre hemos pensado en hacer un traslado organizado de gente del sector público que empiece a solicitar del sector privado, para que el estado se pueda concentrar muy fuerte en la justicia, salud y seguridad, educación. Es un tema que ha quedado pendiente, el amesetamiento y la caída de las empresas no lo permitía, pero a partir de 2021, quizás el plan nuestro de tener un estado chico y eficiente se pueda concretar”.

A modo de conclusión, el funcionario provincial indicó en Sin Vueltas de InformateSalta que la impronta del 2021 será exclusivamente de gestión. “La situación de la provincia en el marco nacional es mala, los índices provinciales no son buenos, los salteños tenemos que interpretar eso más allá de que la argentina tiene crisis, Salta está entre los últimos lugares. No se puede estar en una provincia que haya tanta inequidad, tenemos que interpretar que no hay futuro si no hay igualdad. Vamos a buscar vía el pensamiento político y con la posibilidad que nos dio la gente con el voto, de achicar la brecha con la educación pública, de que el estado genere condiciones para el desarrollo productivo. A partir de eso se puede esperar una Salta con menos violencia, más armonizada, menos diferencia de pensamiento, más solidaridad”.

“Soy de los que creen que Salta se tiene que sumar a las provincias de punta del país, al menos salgamos del ranking de las 20 provincias, si nosotros seguimos peleándonos con nuestros adversarios políticos no hay desarrollo detrás de eso, la oposición tiene que encontrar los caminos de los aportes inteligentes, porque en el formato que estamos en salta, lo único que hemos logrado estar en el puesto 21°”.