Banfield justificó la diferencia en el primer tiempo y dejó sin invicto a Atlético Tucumán

Banfield mostró su mejor cara en el primer tiempo y con eso le alcanzó para terminar con el invicto de Atlético Tucumán, al que derrotópor 2 a 0, y pasó a integrar el grupo de punteros junto con Gimnasia y Talleres, en el cierre de la primera fecha de la zona Campeón B de la Copa Diego Maradona.

Giuliano Galoppo y Agustín Fontana marcaron los goles del visitante en el primer tiempo, mientras que en la parte final hubo un expulsado por equipo: Martín Payero, de Banfield, y Marcelo Ortiz, del anfitrión.

Galoppo no es un apellido desconocido para los hinchas "decanos" ya que el padre del jugador de Banfield, Marcelino, es un futbolista retirado que en la temporada 98/99 jugó 25 partidos en la defensa y marcó un gol.

Banfield suma tres puntos al igual que Gimnasia y Talleres, y el denominador común de los punteros es que todos ganaron jugando de visitantes en el arranque de esta instancia del torneo.

Otra buena noticia para el entrenador Javier Sanguinetti es que recuperó a Mauricio Cuero, pieza clave en el arranque de la competencia y cuya lesión -un desgarro- resintió el funcionamiento del equipo, que cuando el colombiano estuvo fuera de las canchas no pudo ganar ya que rescató dos empates y sufrió un derrota, sin convertir.

El "Taladro" tuvo el control del juego porque cerró los caminos que conducían al arco defendido por Iván Arboleda y después hizo un aprovechamiento integral de los espacios cedidos por su adversario para atacar con contraataques veloces y precisos, que expusieron limitaciones defensivas de los dirigidos por Ricardo Zielinski, que no habían mostrado hasta el momento en la competencia (habían ganado todos sus partidos).

Un tiro de esquina fue la vía por la que llegó el primer gol, anotado por Galoppo, quien saltó libre en el área de los tucumanos y desvió el balón con un cabezazo que dejó sin chances al experimentado exBanfield, Cristian Lucchetti.

El autor del primer tanto se adueñó de una pelota perdida por Nicolás Aguirre para conducir la réplica que se prolongó en Payero, quien cruzó el balón para que Fontana lo empuje hacia el arco "decano" sin ningún rival que lo complicara y anotara el segundo.

Los dirigidos por Sanguinetti se sintieron cómodos con el desarrollo del juego y pudieron irse al descanso con una diferencia más amplia ante un rival desconocido, que nunca pudo mostrar la sólida imagen que le permitió llegar a esta instancia con el 100 por ciento de efectividad en cinco presentaciones.

La expulsión de Payero en el comienzo del complemento fue una inyección anímica para el local, que intentó llevar peligro al arco de Arboleda, pero el esfuerzo y las ganas no fueron suficientes en una noche donde faltaron la buenas intenciones futbolísticas.

Los tucumanos fallaron en el momento menos oportuno porque dejaron en el camino tres puntos importantes y en una competencia tan corta como esta no hay margen para recuperarse.

Esta derrota, que dejó sin invictos el certamen, ya que los tucumanos eran los últimos que quedaban en pie, los obligará a buscar un resultado positivo en Córdoba, donde el sábado visitarán a Talleres, si no quieren quedarse rápidamente lejos de la pelea por un lugar en la final que definirá la plaza a la Copa Libertadores de 2021. En tanto Banfield recibirá a Gimnasia en un duelo de punteros.

Síntesis

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Guillermo Acosta , Nicolás Aguirre y Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti y Matías Alustiza. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield: Iván Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Rodrigo Arciero; Jorge Rodríguez y Giulano Galoppo; Juan Alvarez, Martín Payero y Fabián Bordagaray; Agustín Fontana. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 13m Galoppo (B) y 35m Fontana (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Leonardo Heredia por Ruiz Rodríguez (AT) y Javier Toledo por Alustiza (AT), 14m Luciano Monzón por Risso Patrón (AT), 16m Luciano Pons por Fontana (B), Luciano Gómez por Alvarez (B), Mauricio Cuero por Bordagaray (B), 20m Franco Mussis por Acosta (AT), 32m Jonas Gutiérrez por Galoppo (B) y 34m Kevin Isa Luna por Lotti (AT).

Incidencias: En el segundo tiempo, expulsados 4m Payero (B), 30m Marcelo Ortiz (AT) y 45m Zielisnki, DT de Atlético.

Amonestados: Aguirre, G. Ortíz y Monzón (AT). Arciero (B).

Estadio: "José Fierro", de Atlético Tucumán.