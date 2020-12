Racedo Aragón hizo su balance en la función municipal y explicó su partida

La intendenta de Salta Capital, Bettina Romero, efectivizó parte de una reestructuración en el Gabinete Municipal la cual fue anunciada durante su balance de gestión 2020. Entre los cambios en su equipo, quien se va es Bernardo Racedo Aragón, quien se desempeñaba como coordinador de Planificación y Control de Gestión.

Tras el anuncio de su salida InformateSalta dialogó con Racedo Aragón quien aseguró que su alejamiento es parte “de un recambio normal y natural de hacer”. A esto sumó que “en lo personal este año me dejó muchas ausencias, de mi casa en Tucumán, vine a Salta pensando estar de lunes a viernes y viajar los fines de semana a casa, eso no fue posible”, ante las complicaciones que generó la pandemia.

“Hay un temor para un rebrote el año que viene y no quiero que me pase lo mismo” en cuanto a la lejanía con sus afectos, la distancia y las complicaciones, reconoció Aragón quien aclaró que su salida no es por peleas o pedidos de dejar el cargo. “Me importa aclararlo, no hay ni una cosa ni la otra, siento que no se dieron las condiciones lógicas para llevar adelante un proyecto de mi gusto”, añadió.

“Creo que no se me dieron las condiciones, pero más por el Covid-19 básicamente que por cualquier otra cosa”

No obstante se mostró satisfecho con lo emprendido en el año que trabajó como funcionario de la intendencia. “Para mí fue un año sumamente complejo, difícil, donde lo que se hizo fue adelantarse permanentemente a nuevos escenarios que se iban presentando con un desconocimiento global”, indicó ejemplificando con la atención de los sectores necesitados, la contención de la gente golpeada por la pandemia, la reactivación posterior de la nueva normalidad, etc.

Tras su salida del equipo de Romero, Racedo Aragón recalcó que seguirá activo en Salta. “Me siento acurrucado, me miman mucho, me gusta estar en Salta pero tengo una vida también en Tucumán, tengo locales allí y en Salta, las dos provincias las siento como propias, les tengo mucho cariño”, concluyó.

“Fue un año raro, los parámetros cambiaron para todos”