Nora Giménez: “Pienso que la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley”

La Senadora Nacional por Salta, Nora Giménez, sería la única representante de la provincia que votaría a favor del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada. La legisladora fue entrevistada en radio CNN Salta, donde se manifestó optimista respecto a la votación que se daría antes de fin de año.

“Estamos trabajando todas las comisiones juntas, desde el lunes hemos abierto un debate que se hace a la mañana y a la tarde, además participan especialistas que defienden una u otra posición. Es un tema muy difícil, es una enrome responsabilidad. Este debate enriquece y esclarece el proyecto. El viernes esperamos poder elaborar el dictamen de Comisión”, adelantó.

Giménez reconoció en La Mañana de CNN que va a ser un debate difícil, sin embargo confía en que la mayoría votará a favor. “Soy optimista, me parece que hay un contexto que va a incidir mucho, que tiene mucho peso, este era el mejor momento para debatir este tema. Yo me pregunto y me respondo que sí, es un tema que va más allá de la coyuntura, de la pandemia, de la situación económica, tiene que ver con el reclamo de miles de mujeres argentinas frente al cual el presidente asumió el compromiso de mandar el proyecto a las Cámaras para que se discuta y dar una respuesta”.

La senadora salteña consideró que "va a ser un debate difícil pero pienso que vamos a terminar votando a favor y la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley. No estamos haciendo una promoción del aborto, estamos enfrentando una realidad, no queremos que miles de mujeres sigan muriendo por las prácticas clandestinas”.