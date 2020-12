Fuerte foto de Cibilla junto a Maradona en Cuba embarazada

Luego de muchos años en silencio, habló por primera vez Laura Cibilla, la mujer con la que Diego Maradona vivió un romance en el 2000 que duró dos años. Ella afirma haber tenido un hijo con el Diez, que hoy tiene 17 años, y que en un juicio por filiación que le realizó al Diez se determinó que no era hijo biológico de él.

Sin embargo, la mujer afirma que el estudio de ADN fue falseado y en la entrevista que dio mostró una impactante foto. En la nota, Laura compartió fotos con el Diez y entre ellas una muy significativa en la que está embarazada, en bikini y a upa de Diego en un yate en Cuba.

“Me fui en el 2002, cuando estaba embarazada. Yo no sabía que estaba embarazada. Tenía un poco de pancita y mi amiga me compró un test que me dio positivo”, recordó. “Fue lindo. Yo estaba bien panzona. Él iba y venía de Cuba, ya estaba en lo mismo de siempre”, contó, amargamente.

Y aunque en un principio ella escondió su embarazo, no tardó demasiado Diego en saberlo. “Él se enteró y me vino a buscar. Estuvimos juntos hasta los casi dos años de vida de mi hijo. Y hubo muchas cosas de por medio”, rememoró.

La mujer, que por muchos es mencionada como “el gran amor de Diego”, contó que su último contacto con Maradona fue en diciembre del año pasado y reprodujo con crudeza la charla.

“Hola, Ma. ¿Cómo está mi hijo? Tenemos que arreglar para vernos”, repitió, para luego contar una historia repetida. El número de contacto desapareció y nunca más volvió a ponerse en contacto con Diego Maradona. /Ciudad



