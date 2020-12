“Ficha Limpia” vuelve a Diputados: Para senadores, hay riesgo de “inconstitucionalidad”

En el marco de la última sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia, se aprobó con modificaciones el proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, conocido como “Ficha Limpia”, que establecía que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos los condenados por sentencia judicial en segunda instancia.

Al respecto, Pailler, Soto y Abilés, coincidieron en la necesidad de introducir el concepto de “condena firme”, bajo el entendimiento de que de esta manera se entiende que el sujeto en cuestión ya pasó por todas las instancias judiciales, a los fines de no dar lugar a demandas por inconstitucionalidad. “Si nosotros hablamos del condenado solamente hasta segunda instancia, le estamos dando un arma para que después judicialice el tema”.

En ese marco, Abilés señaló que no se pueden dictar normas contratarías a lo que establece la Constitución, que en su artículo 125 establece que no pueden ser elegidos legisladores los condenados por sentencia mientras dura la condena y la mitad más del tiempo de su duración. “Nosotros lo que hemos hecho es que no puedan ser ni siquiera candidatos los condenados por sentencia”, dijo.



También señaló que agregaron en cabeza de los partidos políticos la obligación de controlar los antecedentes y las conductas de sus candidatos, bajo la premisa que el incumplimiento de tal obligación faculta a ponerles una multa. “No queremos dejar margen a que nadie puede judicializar el tema”.

Por su parte, Manuel Pailler, destacó que el proyecto busca elevar la calidad institucional a través de la transparencia y la ética pública. “La sociedad exige a todas aquellas personas que vayan a ocupar un cargo electivo dentro del ámbito de la provincia a que no presenten antecedentes judiciales, y lo que queremos hacer es que tengan una sentencia firme”

El único voto negativo fue del senador por la Capital, Guillermo Durand Cornejo, quien si bien dijo estar de acuerdo con la esencia del proyecto, consideró que no existía tal riesgo de inconstitucionalidad, por lo que consideraba que introducir modificaciones no haría más que demorar la sanción de la ley.

Sin embargo, sus pares señalaron que sería irresponsable aprobar el proyecto tal como vino de diputados. “Hay tiempo para que el año que viene sea tratado en Diputados”, concluyó Jorge Soto, senador por La Viña.

Finalmente, la iniciativa se aprobó con modificaciones, razón por la cual, volverá en revisión a la Cámara de Diputados, que recién le dará tratamiento el próximo año.