Debate del aborto: "Hoy no es prioridad, profundiza la grieta"

En las últimas instancias de este año, la Cámara de Senadores de la Nación debatirá el proyecto que busca legalizar el aborto en Argentina, iniciativa que sigue aumentando la grieta que divide al país entre los sectores a favor y en contra.

En la víspera del debate y tras su paso por la Cámara Baja del Congreso, el diputado nacional salteño Andrés Zottos volvió a manifestarse sobre el proyecto asegurando que no era la prioridad su debate, considerando las preocupaciones más latentes actuales en el país.

“Yo creo que hoy el tratamiento del aborto no está en la agenda de los argentinos, no es prioridad, no es prioritario”, aseveró el legislador en diálogo con Canal 4 donde agregó: “Si analizamos en el común de la gente, si le preguntamos, la situación económica es su tema prioritario, mucha gente no llega a fin de mes”.

Del mismo modo, Zottos recalcó que el proyecto “profundiza la grieta en la familia, en la sociedad, en un momento donde tenemos que fortalecer nuestro sistema de salud con mucho déficit, donde tenemos que producir ahorro, no aumentar el gasto público”.

A esto puntualizó que, ante un sistema de Salud con déficit de insumos y profesionales, “¿qué pasará con el interior? ¿qué pasará con una mujer en Cachi, en Salvador Mazza, en Pocitos? No estarán los profesionales”.

También sumó la contradicción de plantearse el aborto gratuito cuando “hay familias que quieren tener hijos y les sale mucho dinero un tratamiento (…), por estas cosas he mantenido mi postura votando en contra”, recordó para concluir.