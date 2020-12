Racing, con equipo alternativo, enfrenta a un necesitado Estudiantes

Racing Club, que se dedicó a la Copa Libertadores y no le prestó demasiada atención al torneo doméstico, visitará este domingo a Estudiantes de La Plata, que hace 13 partidos que no gana, en un encuentro de la segunda fecha de la Zona Complementación B de la Copa Diego Maradona.

El encuentro se jugará en el estadio de Estudiantes, este domingo desde las 19.20, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

En lo previo, los dos cumplen muy malas campañas, ya que Racing ganó un cotejo, ante Unión de local, y perdió los restantes seis, mientras que Estudiantes no se impuso en ninguno, hace 13 partidos que no triunfa, además no marcó goles llegando a sumar 632 minutos sin convertir, con dos empates y cinco reveses.

No obstante, Racing tiene como atenuante estar jugando ante Boca los cuartos de final de la Copa Libertadores, mostrando una versión más elogiable a nivel internacional, eso lo llevó a asumir varios partidos de la Copa Deigo Maradona con juveniles.

Estudiantes no tiene justificación ante una actualidad como esta, no juega un torneo internacional y encaró la mayoría de los compromisos con titulares, por lo tanto no se "distrajo" el equipo entrenado por Leandro Desábato.

Racing asumirá el partido con varios suplentes, ya que el miércoles jugará el desquite ante Boca por la Libertadores en la "Bombonera", eso a priori favorecería al "Pincha" para intentar ponerle fin a las dos sequías, las de no convertir y no vencer.

En la formación del equipo platense habría tres variantes, una por línea, con los ingresos de Iván Erquiaga, Darío Sarmiento y Leandro Díaz por Facundo Mura, Lucas Rodríguez y Gaspar Di Pizio.

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Nahuel Guzmán, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; David Ayala, Lucas Rodríguez y Diego García; Darío Sarmiento, Leandro Díaz y Angel González. DT: Leandro Desábato.

Racing Club: Matías Ibáñez; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Lucas Orban y Fernando Prado; Augusto Solari, Thiago Banega y Walter Montoya; Ezequiel Garré, Jonatan Cristaldo y Nicolás Reniero. DT: Sebastián Beccacece.

Arbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Estudiantes de La Plata.

Hora de inicio: 19.20

TV: TNT Sports.