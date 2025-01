¿Llega la ola de calor a Salta? Qué dice el pronóstico

Según publicó el Servicio Meteorológico Nacional este miércoles podrían mejorar las condiciones climáticas en las provincia y la lluvia daría un alivio.

Este miércoles comenzará a subir la temperatura con máxima de 30°, mientras que la mínima se mantendrá en los 17° durante toda la semana y hasta el próximo sábado.

El jueves la máxima superará los 31°, y a pesar que hay posibilidad de tormenta por la tarde/noche, las probabilidades no superan el 30% y las mismas serían aisladas. Durante el día será persistente el calor.

El viernes, para terminar la semana, la máxima también será de 31° y se reducen las posibilidades de tormentas aisladas. Mientras que para el sábado, se espera el último día de buen clima, con máximas que rondarán los 30°.

El clima comenzará a desmejorar el domingo con una considerable baja en las temperaturas máximas que no superarán los 25° y aumenta la posibilidad de tormentas.

Para los próximos días se pide mantenerse hidratado y evitar excesos en las comidas.