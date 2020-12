Campo Quijano cierra con un año positivo bajo la conducción de Folloni

Carlos Folloni, intendente de Campo Quijano dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde hizo un balance de su gestión de este primer año, en el cual consiguió la respuesta inmediata de la justicia tras denunciar irregularidades en la anterior gestión municipal a cargo de Manuel Cornejo.

"Decía 'esto va llevar muchos años, va quedar encajonado'; la Justicia en su momento me ha demostrado lo contrario lo cual le quiero agradecer a la fiscal Guzmán. ella ha podido captar la camioneta S10 que ha sido comprado con fondos municipales, pudo recuperar la camioneta", manifestó el jefe comunal.

Folloni fue consultado sobre si existió algún tipo de reunión o acercamiento con el ex mandatario Cornejo al inicio de su gestión. "No pudimos hacer ningún tipo de diálogo, del cual yo lo pedía y lo necesitaba hacer para hacer la transición como corresponde. Nunca nos atendió".

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙Carlos Folloni, intendente de Campo Quijano. "Hoy podemos ser reconocidos por el gran trabajo que hicimos, somos un municipio seguro por el cuidado que le damos a la gente y a los turistas" — CNN Salta (@CNNSalta) December 22, 2020

El mandatario municipal recordó que cuando llegaron al municipio se encontraron con una situación lamentable. "Una sorpresa muy grande peor de lo que nos imaginábamos y ahí obviamente uno entendía porque no quería hacer una transición democrática. Sin parque automotor, deudas muy grande en el Muncipio, juicios, más de 400 juicios", aseveró.

Lo que se recuperó tras la denuncia y el accionar de la Justicia:

Camioneta, Herramientas de trabajo para los municipales 12 máquinas viales

Para Folloni pensar que Cornejo lo hizo solo no es posible, sino que hubo varios involucrados. "En todas las pruebas que hemos podido presentar no pudimos implicar a personas como concejales. El tema sigue en la justicia. En su momento cuando tengan que tomar declaración a algún ex concejal se va ver ahí", explicó.

No obstante, Folloni destacó que el municipio tuvo un año muy positivo que se refleja en la obra pública lograda. "Un año muy positivo a pesar de la Pandemia hemos podido estar en Obras. No conocía lo que eran las luce led, un adoquin, hoy estamos adoquinando distintos barrios, cordondes cunetas, obra de la Esc. Mitre. Casas del IPV hemos retomado obras, ya estamos terminando, son 24 casas parada hace 5 años. Refaccionamos 100% la casa de la cultura" remarcó.

#LaMañanaDeCNN | 🗣🎙Carlos Folloni, intendente de Campo Quijano. "Fue un año muy positivo a pesar de la pandemia, hoy estamos adoquinando distintos barrios, pusimos luminarias LED, retomamos la obra de las viviendas del IPV" — CNN Salta (@CNNSalta) December 22, 2020

Finalmente y hablando de política, el jefe comunal comentó que "queremos fortalecer el partido, recuperar el nombre, la identidad del partido y que el partido Renovador de Salta vuelva a nombrarse en toda la provincia y no que se nombre por algunas ambiciones personales sino por un crecimiento de partido" explicó.

Por último explicó que si bien el no es afiliado al Partido Renovador puede ser candidato ya que está hace un par de años trabajando para el mismo y como lo establece la Carta Orgánica dice que se necesita tener un año por más que no seas afiliado podes ser candidato.