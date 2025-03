¡Qué susto! Se desprendió el techo en una aula de una escuela salteña, ¿dónde pasó?

Importante fue el susto que vivieron los miembros de un establecimiento educativo del interior de la provincia, cuando dentro de sus instalaciones, se produjo el desprendimiento de parte del techo dentro de un aula, hecho del cual no hubo que lamentar heridos.

¿Cuáles son los detalles de la situación? Según la información que compartió el medio La 10 Digital, esto pasó en Urundel, en la parte norte de la provincia, teniendo como protagonista al colegio secundario 5.044 de dicha localidad oranense.

Fue en esa institución donde las lluvias jugaron una mala pasada, pues el agua afectó la estructura del techo de una de las aulas, las cuales hicieron que parte del mismo se desprendiera, precipitándose sobre los bancos y demás mobiliario dentro del salón de clases.

En las imágenes que se viralizaron de esta situación, se puede ver fragmentos del techo que yacen esparcidos por el piso y por los bancos, al igual que algo de agua de esas precipitaciones que derivaron en este suceso.

Afortunadamente, este hecho no tuvo que reportar damnificados o lesionados, pues no hubo heridos al producirse este desprendimiento. No obstante, las autoridades de ese colegio ya estuvieron en comunicación con el Ministerio de Educación, reportando lo ocurrido para diagramar cuanto antes la reparación del aula.