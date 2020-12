¡Con InformateSalta, disfrutá de un imperdible "Concierto de Fin de Año"!

Estamos ante las vísperas de una Noche Buena que, sin lugar a dudas, será diferente. En un año donde nos vimos golpeados por una pandemia que quedará en la historia, llega el momento de tomarse un tiempo de recogimiento para pasar junto a quienes más queremos.

En este sentido, desde InformateSalta te invitamos a disfrutar de un exquisito concierto navideño que tendrá como repertorio la Serenata para cuerdas Opus 48, de Piotr Ilich Tchaikovsky y el estreno nacional del Concierto para Bandoneón de Roberto Di Marino.

Bajo la dirección de Agustín Eckhardt, esta será la primera velada musical, que luego se repetirá el día 27 de diciembre, desde el anfiteatro Cuchi Leguizamón del Parque San Martín.

El concierto de esta jornada tendrá lugar en el Centro Cultual América, a horas 20 y podrá disfrutarse a través de nuestras redes sociales vía streaming.

“Lamentamos no poder corresponder a la enorme demanda de gente que no está pudiendo llegar por la falta de entradas y espacio. Les pedimos a todos entender que son las circunstancias que nos toca convivir hoy”, indicó Eckhardt, anunciando que ya no hay entradas disponibles y dejando extensiva la invitación a seguir el concierto por redes, o bien, asistir a la próxima fecha que los encontrará en un escenario al aire libre, permitiendo así un mayor aforo.