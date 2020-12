Suriani le escribió a Leavy por su voto verde: “Creía que era un hombre de convicción”

Fue en la madrugada de este miércoles cuando la Cámara de Senadores de la Nación concluyó el debate por el aborto en la Argentina, aprobando como ley la interrupción voluntaria del embarazo en el país.

En medio de las repercusiones, el diputado provincial e integrante del movimiento Provida en Salta, Andrés Suriani, se mostró apenado por lo ocurrido en la Cámara Alta del Congreso: “Es una tragedia para la argentina, se han retrocedido 200 años, desde la Asamblea del año XIII (1813) donde se estableció la libertad de vientre en nuestra Patria, fuimos adquiriendo mayores derechos para con la gente, pero aquí hemos perdido el derecho a la vida, el más importante de todos”.

Del mismo modo comentó que le envió un mensaje al senador nacional salteño, Sergio Leavy, quien cambió su postura en contra del aborto votando “verde” para acompañar la sanción de la ley. “Le mandé un mensaje, le dije que yo creía que era un hombre de convicción, conozco su historia, que pertenece a una familia de raigambre cristiana y católica, por lo cual me parece que ha cedido a las presiones de la política”, comentó.

“Ha dejado sus convicciones, eso habla de un hombre que ha perdido el rumbo”

Suriani agregó que, en la exposición que hizo Leavy argumentado su voto positivo al aborto, “él dijo ‘Que Dios y la Patria me lo demanden’ como diciendo ‘estoy haciendo algo que no corresponde’, yo le dije que el pueblo de Salta también se lo va a demandar, no se pueden dejar las convicciones por una presión política”. Leavy no le contestó.

Por último y sobre un eventual proceso judicial que pueda desarrollarse para frenar la ley, el diputado reflexionó que “más allá que se judicialice, esta ley no debería haberse debatido, muestra a claras una Argentina que en lugar de acrecentar sus valores como un lugar de hermanos, se ve pisoteada por 38 senadores”.

“Ha quedado pisoteada la Constitución y el mismo Código Civil, es una ley profundamente inconstitucional”